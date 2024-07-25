  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi'nde yazlık sinema günleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi'nde yazlık sinema günleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi'nde yazlık sinema günleri
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde geleneksel hale gelen yazlık sinema günleri izleyicileri geçmişe götürüyor. 100 Yaş Evi sakinleri yazlık sinema günlerinde son olarak başrollerini Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Atatürk 1881-1919 filmini izledi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yazlık sinema günlerinde sinemaseverlere film izlerken Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 Yaş Evi’nde 2018 yılında başlatılan yazlık sinema günleri ile vatandaşlar bir araya gelerek film izleminin keyfini çıkarıyor. 100 Yaş Evi sakinleri bugüne kadar Türk sinemasının önemli eserleri Dondurmam Gaymak, Babam ve Oğlum, İftarlık Gazoz, Memleket, Cingöz Recai Efsanenin Dönüşü, İftarlık Gazoz filmlerini birlikte izledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğine katılan Ferhunde Şimşek “Arkadaşlarla buraya geliyoruz. Eski filmleri izliyoruz. Eskiyi hatırlıyoruz. Bu tür etkinlikler geçmişi hatırlattığı gibi aynı zamanda sosyal bağları güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Mehmet Ali Anlı, “ Bu güzel organizasyon bizim için çok iyi oluyor. Kahveye gidip vakit geçirmek yerine buraya gelip Yeşilçam filmlerini izliyoruz. Arkadaşlarla da sohbet etme imkanı buluyoruz. Unuttuğumuz filmleri yeniden izliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü MHP'li Akçay ile İYİ Parti'li Türkoğlu TBMM'de birbirine girdi MHP'li Akçay ile İYİ Parti'li Türkoğlu TBMM'de birbirine girdi Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Tıp dünyası şokta: 4 kolu, 4 bacağı ve 2 yüzü var Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince... Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince... Trafikte bu çok özel dev kargoyu görenler dönüp bir daha baktı Trafikte bu çok özel dev kargoyu görenler dönüp bir daha baktı İstanbul'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu İstanbul'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor NASA Uzay'daki bu gizemli görüntüleri ilk kez paylaştı NASA Uzay'daki bu gizemli görüntüleri ilk kez paylaştı
10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı 10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi Özel, Erdoğan'ı ''darbecilikle'' suçladı: ''Mali darbe yapmaya çalışıyor'' Özel, Erdoğan'ı ''darbecilikle'' suçladı: ''Mali darbe yapmaya çalışıyor'' ''Gıda Dedektifi'' Musa Özsoy gözaltında ''Gıda Dedektifi'' Musa Özsoy gözaltında Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? ''Köpek yiyorlar öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim'' demişti, Murat Muratoğlu'ndan yeni açıklama ''Köpek yiyorlar öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim'' demişti, Murat Muratoğlu'ndan yeni açıklama