Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi'nde yazlık sinema günleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde geleneksel hale gelen yazlık sinema günleri izleyicileri geçmişe götürüyor. 100 Yaş Evi sakinleri yazlık sinema günlerinde son olarak başrollerini Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Atatürk 1881-1919 filmini izledi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yazlık sinema günlerinde sinemaseverlere film izlerken Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 Yaş Evi’nde 2018 yılında başlatılan yazlık sinema günleri ile vatandaşlar bir araya gelerek film izleminin keyfini çıkarıyor. 100 Yaş Evi sakinleri bugüne kadar Türk sinemasının önemli eserleri Dondurmam Gaymak, Babam ve Oğlum, İftarlık Gazoz, Memleket, Cingöz Recai Efsanenin Dönüşü, İftarlık Gazoz filmlerini birlikte izledi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğine katılan Ferhunde Şimşek “Arkadaşlarla buraya geliyoruz. Eski filmleri izliyoruz. Eskiyi hatırlıyoruz. Bu tür etkinlikler geçmişi hatırlattığı gibi aynı zamanda sosyal bağları güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Etkinliğe katılan Mehmet Ali Anlı, “ Bu güzel organizasyon bizim için çok iyi oluyor. Kahveye gidip vakit geçirmek yerine buraya gelip Yeşilçam filmlerini izliyoruz. Arkadaşlarla da sohbet etme imkanı buluyoruz. Unuttuğumuz filmleri yeniden izliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.