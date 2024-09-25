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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 67 binden fazla hasta nakil hizmeti gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 67 binden fazla hasta nakil hizmeti gerçekleştirdi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede hasta nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 17 bin 705 vatandaşa 67 bin 494 kez nakil hizmeti verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ''Hasta nakil hizmetimiz kesintisiz devam edecek'' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık hizmetleri alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. 

Nakil Hizmeti Hayati Bir İhtiyaca Cevap Veriyor

Hasta nakil hizmeti, yatağa bağımlı, engelli, yaşlı olan kişiler için büyük önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu nakil hizmeti sayesinde hastalar evlerinden alınıp hasta taşımaya göre dizayn edilmiş hasta nakil ambulanslarıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Bu hizmet, özellikle acil olmayan ancak düzenli sağlık kontrolü veya tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için büyük kolaylık sağlıyor.

90 Kişilik Sağlık Ekibi ve 30 Araçla Hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini 90 kişilik uzman sağlık ekibi ve 30 araçlık filosuyla sürdürüyor. Bu araçlar, sedye, tekerlekli sandalye ve diğer tıbbi donanımlarla donanımlı olup, hastaların konforunu sağlıyor. Sağlık ekibi nakil sırasında hastaların her türlü ihtiyacına yanıt veriyor. Evde Bakım, hasta ve engelli nakil hizmetleri birlikte yürütülüyor. 

Muğla'nın 13 İlçesinde Kesintisiz Hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmeti 13 ilçede kesintisiz olarak sürdürülüyor. İl genelinde tüm vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı kişiler için hayati bir önem taşıyan bu nakil hizmeti sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Sağlık ekipleri hasta vatandaşları evden alıp sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşlarından evlerine bırakıyor. 

Sosyal belediyecilik alanında vatandaşların sağlığı için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım, psikolog, diyetisyen, hasta ve engelli nakil, hoş geldin bebek gibi diğer önemli sağlık hizmetleri de ara vermeden devam ediyor. 

Başkan Aras “Vatandaşlarımızın sağlığı için her zaman yanlarındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla il genelinde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sağlık alanında evde bakım, psikolog, diyetisyen, reçete yazma, hasta ve engelli nakli gibi hizmetlerimizle hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlarımız için hasta nakil hizmeti çok önemli. Vatandaşlarımızı evlerinden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine uzman ekiplerimiz ve donanımlı araçlarımızla bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmaya devam ettireceğiz ve bu hizmetlerle onların hep yanında olacağız”

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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