Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Dereköy-Peksimet yolunu yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da ulaşımı daha güvenli hale getirmek için önemli bir projeyi daha tamamladı. Turizmin gözbebeği Bodrum’da Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında 28 milyon 230 bin TL’lik yatırımla başlatılan yol yapım çalışmaları sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında 3 bin 870 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca yağmur suyu için 5 noktada büz geçişleri yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ardından Dereköy ve Peksimet Mahallelerinde kaldırım çalışmalarına devam edecek.



Bodrum Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akan, yolun yapılmasını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederken, "Biz Ahmet Başkanımıza bu yolda çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı söyledik ve bu zorluklarımızı kendisine ilettik. Kendisi de geldi kontrol etti ve bu yolun yapılmasını sağladı" dedi.





Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Cemal Dumanoğlu, "Bodrum ilçemiz Dereköy ve Peksimet Mahalleleri arasında 3 bin 800 metrelik yolumuza 28 milyon 230 bin TL’lik maliyetiyle başlattığımız yol çalışmalarımızı tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde Muğla’mıza modern ve güvenli yollar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un önemli güzergâhlarından biri olan Dereköy-Peksimet yolunu yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını ve yolun alt ve üstyapısını da güçlendirerek uzun yıllar güvenle kullanılmasını sağladıklarını açıkladı.