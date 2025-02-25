Muğla Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik çalışması başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesi camilerde onarım, bakım ve temizlik çalışmaları başlattı. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmayla vatandaşların temiz, huzurlu ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmasını sağlayacak.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi camilerde onarım, bakım ve temizlik çalışmaları başlattı. Ramazan ayı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi talep edilen camilerde temizlik çalışmaları yapıyor. Vatandaşların daha hijyenik, temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için cami içi özel makinelerle yıkanırken, kapı- pencere, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi de detaylı olarak temizleniyor. Ekipler temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerin elektrik ve su tesisatı onarımlarını da gerçekleştiriyor. İhtiyaç olan camilerde aynı zamanda boya, badana çalışması da yapılıyor.

Vatandaşlar Cami Temizliğinden Memnun

İl genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı öncesi camilerde başlattığı temizlik çalışması vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Tekiner, “Başkanımızdan Allah Razı Olsun”

Vatandaş Halit Tekiner, “Ahmet Aras gibi bir başkanımız var. Allah razı olsun Ramazan ayı öncesi bu temizliklerle çok hayra giriyor. Allah razı olsun belediyemizden.” dedi.

Taştan, “Eğitim Gören Çocuklar Daha Hijyenik Bir Ortama Gelecekler”

Vatandaş Özlem Taştan, “Camimizde 4-6 yaş arası çocuklarımıza eğitim veriyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden arkadaşlar camimizde temizlik yapmaya geldiler. Bu temizlikle sayesinde çocuklar daha hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Akkaş, “Ramazan Ayı Öncesi Temizlik Çok Önemli”

Vatandaş Erhan Akkaş, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hem ibadetini yapan vatandaşlar hem de imamlar cami temizliğine ekstra önem veriyor. Ramazan ayı öncesi böyle hizmetlerin yapılması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Demirel, “Büyükşehir’e Çok Teşekkür Ederiz”

Vatandaş Sultan Demirel, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimizin temiz olması da çok önemli. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.”dedi.

Tuncay Zuhal, “Vatandaşımıza Hizmet Etmek Bizi Mutlu Ediyor”

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tuncay Zuhal, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak talep edilen camilerimizde elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere temizlik, bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla ilgili kurumlarımıza destek sağlayarak vatandaşlarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekiplerimizi gören vatandaşlarımız; Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederken ekip arkadaşlarımızı da memnuniyetlerini dile getiriyor,”şeklinde konuştu.

Başkan Aras; “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman, her anında yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Ramazan ayında dayanışmanın ve paylaşmanın önemine değinerek “Muğla’mızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak okulların, ibadethanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Muğla’mızın her köşesine hizmet götürmeye çalışıyor, ‘burası bizim sorumluluğumuzda, burası değil’ demeden hareket ediyoruz.

Ramazan ayı, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesidir. Biz de bu ruhu yaşatarak dayanışmayı büyütüyoruz. Daha önce Ramazan desteğimizi yüzde 70 artırmıştık. Şimdi ise il genelinde camilerimizin bakım, onarım ve temizliği başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, refahını ve mutluluğunu artırmak için her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.