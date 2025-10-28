  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman'da Cumhuriyet Coşkusu'nu tenis turnuvası ile Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman’da Cumhuriyet Coşkusu'nu tenis turnuvası ile Kutladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl yedincisini düzenlediği Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix Tenis Turnuvası ile tenis severleri bir araya getirdi.

Vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek, spor yapma alışkanlığını güçlendirmek ve sosyal kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen turnuva, Dalaman’da Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait tenis kortlarında gerçekleştirildi.

Muğla’nın Menteşe, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden gelen toplam 32 tenis sever, Cumhuriyet coşkusunu kortlara taşıdı. Kadın ve erkeklerden oluşan 16 karışık çift, dostluk ve fair play ruhu içinde mücadele ederek sporu, dayanışmayı ve kutlama heyecanını bir arada yaşadı.

Turnuva sonunda Bensu–Berkant Terden çifti birincilik, Selin–Timuçin Aydın çifti ikincilik, Gürcan–Fulden çifti ise üçüncülük elde etti. Katılımcılar, Cumhuriyet’in coşkusunu sporla birleştirerek dayanışma içinde kutladı.

Aydın: “Seneye Olursa Yine Katılırım”

Timuçin Aydın: “Turnuvaya eşimle katıldık ve finale kaldık. Bu turnuva sayesinde başka insanlarla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Böyle bir ortamı bize sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen sene de katılmıştık seneye olursa yine katılırım.”

Selin Aydın: “29 Ekim’i Böyle Bir Etkinlikle Kutlamak Çok Anlamlı”

Ayşe Selin Aydın: “Bu tarz etkinlikler için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Özellikle 29 Ekim’i böyle bir etkinlikle kutlamak bizleri çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Terden: “Turnuvada Yer Almaktan Gurur Duyuyoruz”

Fethiye’den turnuvaya katılan Berkant Terden: “Finale kaldığımız için çok mutluyuz. Her sene düzenlenen bu turnuvada yer almaktan gurur duyuyoruz. Bizim gibi yarışan 32 yarışmacı ile birlikte bu neşeyi, mutluluğu paylaşmak çok değerli. Değerli Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, tenisi herkese sevdirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Yalçıner: “Turnuvalarda Amacımız Spor İle İnsanları Birleştirmek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde Tenis Antrenörü Mutlu Yalçıner, “Bu sene yedincisini düzenlediğimiz Tenis Turnuvamıza Muğla’nın farklı ilçelerinden katılım sağlandı.  32 kişinin katıldığı turnuvamızın sonunda finalistler aralarında maçlarını yaptılar ve 1. 2. ve 3.’ümüz belli oldu. Amacımız spor ile insanları birleştirmek, kaynaştırmak.  Bunun yanı sıra farklı kültürden insanları bir araya getirmek ve dostluk, arkadaşlık kurmalarını sağlamak. Bizler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın spora ve sporcuya verdiği önemle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Cumhuriyetimizi Sadece Sözlerle Değil, Emekle Yaşatıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvanın önemine değinerek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizi sadece sözlerle değil, emekle, dayanışmayla yaşatıyoruz. Spor, insanları bir araya getiren, sağlıklı ve güçlü toplumların temelidir. Turnuvada gördüğümüz dostluk, mücadele ve dayanışma ruhu, Cumhuriyet’in bizlere kazandırdığı değerlerin bir yansımasıdır. Katılan tüm sporcuları kutluyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını gururla ve coşkuyla kutluyorum.”

