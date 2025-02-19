  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fitch Ratings’ten 11’inci kez AAA aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fitch Ratings’ten 11’inci kez AAA aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fitch Ratings’ten 11’inci kez AAA aldı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 14 Şubat 2025’de yayımlanan raporunda 11’inci defa en yüksek not olan ‘AAA’ aldı. Ayrıca bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda ‘bbb(+)’ seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu Şubat ayında da tekrar en yüksek seviye olan ‘AAA’ olarak açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan 11 değerlendirmede de ‘AAA’ notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan ‘AAA’ notu Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı Muğla Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.

Fitch Ratings’in Kurumu tek başına değerlendirdiği bağımsız finansal değerlendirmede de ‘bbb(+)’ seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye’de ilk sırada yer aldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Şubat ayında açıklanan raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 11.kez en yüksek not olan AAA aldığını söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları, projeleri ve hedefleri ile sadece Muğla’ya değil uluslararası kuruluşlara da güven verdiğini belirtti.

Başkan Aras; "Belediyemizin mali disiplin ve şeffaf yönetim anlayışı, Fitch Ratings’ten 11’inci kez AAA kredi derecelendirmesi ile tescillendi. Bu başarı, güçlü ekonomik yapımızın ve sürdürülebilir finans yönetimimizin en somut göstergelerinden biridir. Kaynaklarımızı doğru planlayarak, yatırımlarımızı halkımızın önceliklerine göre şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu prestijli derecelendirme, uluslararası arenada güvenilirliğimizi artırırken, kentimiz için daha büyük projeleri hayata geçirmemiz adına da önemli fırsatlar sunuyor. Muğla’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adile Naşit ve Kemal Sunal'a iftira yağdıran ''TikTok hocası''ndan yeni açıklamalar Adile Naşit ve Kemal Sunal'a iftira yağdıran ''TikTok hocası''ndan yeni açıklamalar Türkiye'deki yapay zeka gerçeği ortaya çıktı: Bu mesleklerin sadece 5 yıl ömrü kaldı'' Türkiye'deki yapay zeka gerçeği ortaya çıktı: Bu mesleklerin sadece 5 yıl ömrü kaldı'' Üniversiteyi karıştıran boşanma davasında şok iddia: ''Rektörün tecavüzüne uğradım, dekan şahit!'' Üniversiteyi karıştıran boşanma davasında şok iddia: ''Rektörün tecavüzüne uğradım, dekan şahit!'' Evinde cesedi bulunan Porto Rikolu voleybolcunun otopsi sonucu çıktı Evinde cesedi bulunan Porto Rikolu voleybolcunun otopsi sonucu çıktı Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu puan farkıyla açıkladı Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu puan farkıyla açıkladı Kılıçlı yemin töreni genişledi: Meğer sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yemin töreni genişledi: Meğer sadece 5 teğmen ceza almamış Yapay zekadan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahminleri Yapay zekadan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahminleri Çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi! Listeye İstanbul da eklendi Çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi! Listeye İstanbul da eklendi Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu Erdoğan'dan yeni çözüm sürecinin ve yeni ittifakların önünü kapatan hamle! Erdoğan'dan yeni çözüm sürecinin ve yeni ittifakların önünü kapatan hamle!
Bahar dizisinde izleyiciyi şoke eden öpüşme sahnesi Bahar dizisinde izleyiciyi şoke eden öpüşme sahnesi Erdoğan'a hakaret soruşturması yurtdışına uzandı Erdoğan'a hakaret soruşturması yurtdışına uzandı Tatile, gezmeye, paylaşmaya doyamayan Şeyma Subaşı'dan olay itiraf Tatile, gezmeye, paylaşmaya doyamayan Şeyma Subaşı'dan olay itiraf Sette sapık alarmı: Cemre Baysel'in gizlice fotoğraflarını çekip tehdit yağdırmış! Sette sapık alarmı: Cemre Baysel'in gizlice fotoğraflarını çekip tehdit yağdırmış! İstanbul'da 40 cm'lik kar alarmı: Hem AKOM hem Valilik saat vererek uyardı! İstanbul'da 40 cm'lik kar alarmı: Hem AKOM hem Valilik saat vererek uyardı! Fotoğraftaki ünlüyü ismini yazmazsak tanıyamazsınız! Kim der ki 54 yaşında diye ? Fotoğraftaki ünlüyü ismini yazmazsak tanıyamazsınız! Kim der ki 54 yaşında diye ? 10 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı 10 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı Son Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinde fark 1,6 puan çıktı Son Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinde fark 1,6 puan çıktı Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yıllar sonra gelen ''aşk'' itirafı Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yıllar sonra gelen ''aşk'' itirafı Kalp krizinden inmeye, böbrek rahatsızlığından tansiyona... Hepimiz risk altındayız! Kalp krizinden inmeye, böbrek rahatsızlığından tansiyona... Hepimiz risk altındayız!