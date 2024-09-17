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Muğla Büyükşehir Belediyesi ''Gece Kreşi'' için ön talepleri toplamaya başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ''Gece Kreşi'' için ön talepleri toplamaya başladı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ''Gece Kreşi'' için https://mugla.bel.tr/gecekresi adresinden ön talepleri toplamaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan aileler için Gece Kreşi projesini hayata geçirerek ön talep toplamaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önem verdiği konuların başında gelen Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de eklendi. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakacak bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile ‘Gece Kreşi’ projesi hayata geçirildi. Gece Kreşi ilk olarak Menteşe ilçesindeki Emineller Gündüz Bakımevi’nde başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Eylül ayı meclis toplantısında gece vardiyasında çalışan anne babalar için başlatacaklarını söylediği Gece Kreşi projesi hayata geçirildi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar ön talep toplama adresi olan https://mugla.bel.tr/gecekresi linki üzerinden taleplerini oluşturabilecekler.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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