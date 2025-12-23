  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin İlk Resmi Toplantısı Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin İlk Resmi Toplantısı Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin İlk Resmi Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi’nin ilk resmi toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ile meclis üyeleri ve çalışma grupları temsilcileri katıldı.

Gençlik Meclisi’nin ilk resmi buluşmasında, gençlerin görüş ve önerileri değerlendirildi. Bu yeni platform aracılığıyla, gençlerin kent yönetimine katılımının güçlendirilmesi ve gençlerin fikir ve projelerinin yerel yönetimle buluşturulması hedefleniyor.

15–30 yaş aralığındaki gençlerin yerel yönetime aktif katılımını amaçlayan Gençlik Meclisi, yerel sorunlara çözüm önerilerinin geliştirileceği bir platform olarak hizmet verecek. Tamamı gençlerden oluşacak 70 üyeli mecliste; sosyal, kültürel, çevresel ve eğitim alanları başta olmak üzere birçok başlıkta fikir üretimi ve ortak çalışmalar yürütülecek.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz: “Gençliğe Olan İnancım Tam”

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz,  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gençleri yerel yönetimin asli paydaşı olarak gören vizyonunun Gençlik Meclisi’ne güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Gençlerimize olan inancımız tam. 13 ilçeden bu mecliste yer alan gençler bizlere yol gösterecek.  Genç, dinamik beyinler toplumun gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesinde bizlerin ufkunu genişletecek” dedi.

Başkan Aras: “Muğla’nın Yarınları İçin de Çok Önemli Bir Adım”

Gençlik Meclisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gençlik Meclisi’ni, gençlerimizin kent yönetimine aktif olarak katılacağı, fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve Muğla’nın geleceğine doğrudan katkı sunabileceği çok kıymetli bir yapı olarak görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olmaya,  gençlerimizin fikirlerini karar alma süreçlerine taşımaya ve ortaya koyacakları projelere destek vermeye kararlıyız. Bu meclisin, yalnızca bugün için değil, Muğla’nın yarınları için de çok önemli bir adım olduğuna inanıyor, hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor!
Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor!