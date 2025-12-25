Muğla Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyeciler Yetiştiriyor

  1. Anasayfa


Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması amacıyla yürüttüğü gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere müdahale kapasitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla, talep eden yurttaşlara ilgi ve becerilerine göre eğitimler düzenleyerek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor. Bu kapsamda verilen eğitimlerle gönüllülerin, olası yangın, su baskını ve diğer acil durumlarda profesyonel ekiplere destek verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

Fethiye’de gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale, ipli erişim teknikleri ve ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bugüne kadar Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde toplam 118 gönüllü vatandaşa itfaiyecilik eğitimi verildi.

Başkan Aras: “Muğla’yı Afetlere Karşı Dirençli Hale Getiriyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla, ormanları, kıyıları ve doğal yapısıyla afet risklerine açık bir kent. Bizim önceliğimiz, bu kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizle, yurttaşlarımızın olası yangınlar, su baskınları ve acil durumlarda bilinçli ve doğru şekilde müdahale edebilmelerini sağlıyoruz. Afetlerle mücadele sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğudur. Gönüllü itfaiyecilerimiz, profesyonel ekiplerimize büyük destek sağlıyor. Eğitimlere katılan tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimizi kentimizin tüm ilçelerinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

