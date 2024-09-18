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Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemi ile denetliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemi ile denetliyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat alanı dışına dökümleri engellemek için hafriyat kamyonlarını uydudan takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi otomasyon sisteminden 1230 hafriyat aracı takip ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek ve kontrolsüz dökümlerin önüne geçmek amacıyla hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle izliyor. İl genelinde faaliyet gösteren 1230 hafriyat aracı, belediyenin kurduğu otomasyon sistemi ile 7 gün 24 saat izleniyor. Bu sayede hafriyat kamyonlarının yalnızca belediye tarafından belirlenen 8 resmi döküm alanına döküm yapmaları sağlanırken, yetkisiz alanlara yapılan dökümler engelleniyor. 

Hafriyat Kamyonlarına Uydu Takip Cihazı Uygulaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevre koruma çalışmalarından biri olan bu uygulama, hafriyat kamyonlarının üzerine yerleştirilen araç takip cihazları sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu cihazlar, kamyonların güzergahlarını, hızlarını ve döküm alanlarını takip ederek belediyenin kurduğu otomasyon sistemi üzerinden sürekli denetleniyor. Böylece, araçların belirtilen alanların dışına hafriyat dökmesi engelleniyor ve kaçak dökümler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor. 

Hafriyat Atıklarının Bertaraf Ediliyor

Muğla il genelinde bulunan 8 hafriyat döküm alanında, 2015 yılından bu yana toplamda 804 bin araç döküm hizmeti aldı. Bu süreçte, 11 milyon 800 bin ton hafriyat atığı belediye tarafından bertaraf edilerek çevreye zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil edildi. 2023-2024 yılları arasında ise 2 milyon 75 bin ton hafriyat atığı yine aynı şekilde bertaraf edilerek çevre koruma çalışmalarına katkı sağlandı. 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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