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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden hayvan kurtarma operasyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden hayvan kurtarma operasyonu
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Muğla’nın 13 ilçesinde 41 noktada konuşlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, yangın, trafik kazası, deprem, sel, heyelan, mahsur kalma gibi olayların yanı sıra zor durumda kalan hayvanların kurtarılmasında da önemli bir rol oynuyor.

Muğla ili genelinde 41 noktada vatandaşların güvenliği için hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne 296 hayvan kurtarma operasyonuna müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, genellikle evlerin havalandırma boşluklarına veya araç motorlarına giren kedileri kurtarmanın yanında, ayağına ip dolaşan kuşlar, çukura düşen inekler, koyun, keçi ve at gibi hayvanların da yardımına koşuyor. Bunun yanı sıra, boş havuza düşen domuz, kirpi, tilki gibi yabani hayvanlar da itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği vakalar arasında yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ve hayvanların güvenliği için 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri hızlı ve etkili müdahaleleri sayesinde birçok hayvan güvenli bir şekilde kurtarılıyor ve tekrar doğal yaşamlarına veya sahiplerine kavuşuyor. Bu özverili çalışmalar, itfaiyenin sadece yangın ve kaza gibi olaylara değil, aynı zamanda doğanın ve hayvanların korunmasına da büyük önem verdiğini gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yangın, trafik kazaları, deprem, sel, heyelan ve mahsur kalma gibi afetlere müdahale etmenin yanında, şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetiştiği belirtildi. Karyağdı, "İtfaiye teşkilatı olarak her canlının hayatını kurtarmak hem mesleki görevimiz hem de insanlık görevimizdir," dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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