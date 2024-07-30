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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mumcular yolunu yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mumcular yolunu yeniledi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların il genelinde güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi sözü verilen ve Kurban Bayramında trafiğe açılan Mumcular Yolu aktif şekilde kullanılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Mumcular yolunda atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlenmesi, taşkın sebebiyle muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için bin 400 metre içme suyu imalatı yapıldı. Mumcular yolunda 2 bin 700 metre sıcak asfalt uygulaması ile üstyapı ve kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar, “Yolumuz çok güzel oldu. Çizgileri ile, kaldırımları ile çok güzel oldu. Tüm parkeler söküldü, yeni içme suyu hattı geçti altından. Altyapısı yenilendi. İkinci kat asfalt atıldı. Tüm vatandaşlarımız memnun ve mutlu” dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların il genelinde güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi sözü verilen ve Kurban Bayramında trafiğe açılan Mumcular Yolu aktif şekilde kullanılıyor.

Yol yapılmadan önce yaşanan sıkıntılara değinen ve yol yapım sürecini aktaran Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, “Sürekli gelişmekte olan bir mahalle olduğu için böyle bir yola ve böyle Sürekli sel ve su baskınları oluyordu. Tıkanma oluyordu. Altyapısı ile çok güzel bir yola kavuştuk” dedi.

1981 yılından beri Mumcular Yolu üzerinde esnaflık yapan Niyazi Çengel, yolun uzun zamandır bu kadar konforlu olmadığını belirterek, “Son çalışmalardan sonra yolumuz çok güzel oldu. Çok mutluyuz ve memnunuz. Yol yapılmadan önce Çok sıkışıktı zaten. Çok kazalar oluyordu burada. Yayalar yürüyemiyordu. Ama onların hepsi giderildi şu anda. Dört dörtlük oldu yolumuz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların il genelinde güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi sözü verilen ve Kurban Bayramında trafiğe açılan Mumcular Yolu aktif şekilde kullanılıyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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