Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Türkiye ikincisi oldu

Samsun’da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoğun katılımla tamamlandı. İlkadım Okçuluk Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 49 ilden 136 kulüp ve 412’si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele etti.

Hazal Burun, Songül Lök ve Tanem Topuz’dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Makaralı Yay Kız Takımı, turnuvada sergilediği üstün performansla Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sporcuların bu derecesi, Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu ve kulübün okçuluk branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takım sporcuları, zorlu rakipleri karşısında gösterdikleri mücadele, istikrarlı atış performansları ve disiplinli hazırlık süreçlerinin bir sonucu olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı. 

Antrenör Ejder Sözen “Başkanımızın Desteği Bizim İçin Çok Kıymetli”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı Antrenörü Ejder Sözen, Samsun’da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen ikincilik derecesinin önemli olduğunu söyledi. Antrenör Sözen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın spora ve sporculara verdiği destek başarılarımızın temelini oluşturuyor. Başkanımız Ahmet Aras’ın bizlere verdiği destekle okçularımız başarıdan başarıya koşuyor. Samsun’da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Makaralı Yay Kız Takımımız Türkiye ikincisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bundan sonraki turnuvalarda da Muğla’ya yeni gururlar yaşatacaklarına inandığını belirtti.

Özpoyraz “Başkanımızın Desteğiyle Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın spora ve sporculara verdiği değerli desteklerle çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye ikincisi olan sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Okçuluk branşı başta olmak üzere gençlere yönelik spor yatırımlarımız devam edecek” dedi. 

Başkan Ahmet Aras’tan Tebrik Mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyonada başarı elde eden sporcuları ve Antrenör Ejder Sözen’i tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ikinciliği elde eden okçularımızı yürekten kutluyorum. Bu büyük başarı, özverili çalışmanın, disiplinin ve güçlü takım ruhunun bir sonucudur. Sporcularımızın Muğla’mızı en iyi şekilde temsil ederek bu önemli dereceyi kazanmaları bizleri gururlandırdı. Okçuluk branşında başarılarımızın artarak devam edeceğine inancım tamdır”dedi.

 

