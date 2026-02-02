Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Eylül Ülkü Yiğit’ten Milli Takım Yolunda Önemli Başarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylül Ülkü Yiğit, Antalya’da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri’nde 4 branşta milli takım barajını geçerken, 200 metre serbestte kendi klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylül Ülkü Yiğit, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 29 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri’nde önemli başarılara imza attı.

21 yaşındaki başarılı sporcu; 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt branşlarında yarışarak toplam dört branşta milli takıma seçilme barajını geçme başarısı gösterdi.

Seçmeler kapsamında 200 metre serbest yarışında genel sıralamada Türkiye dördüncüsü, kendi klasmanında ise Türkiye üçüncüsü olan Yiğit, 50 metre sırt branşında da Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Elde ettiği derecelerle milli takım hedefi doğrultusunda önemli bir performans ortaya koyan Eylül Ülkü Yiğit, para yüzme branşında istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Başkan Aras: “Eylül’ün Başarısı Hepimize Umut Ve Güç Veriyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Eylül Ülkü Yiğit’in başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eylül Ülkü Yiğit’in gösterdiği bu büyük başarı, sadece bir spor başarısı değil; inancın, emeğin ve vazgeçmemenin somut bir göstergesidir. Tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışan, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen sporcumuzla gurur duyuyoruz. Eylül’ün azmi ve mücadelesi, özellikle gençlerimize ve tüm sporcularımıza umut vermektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz.”