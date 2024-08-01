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Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada üreticinin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada üreticinin yanında
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Muğla Büyükşehir Belediyesi verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla’da 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaparak üreticilere destek oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam 1milyon 471 bin 122  metre sulama kanalı temizliği yaptı. Bunun yanı sıra, 84 bin 590 metre uzunluğunda sulama kanalının bakım-onarımı tamamlandı. Öte yandan tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteğinde bulundu. 

Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut: Çiftçimize Destek Oluyoruz

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut, “4 merkezde bulunan tesislerimizde üreticilerimize su veriyoruz. Tesisler; Hamitköy, Döğüşbelen, Zafer mahallerinde ve Ula Göleti’nde faaliyette. Tesisten aldığımız su çiftçilerimizin arazisine gidiyor. Bunun yanı sıra Muğla genelinde talepler üzerine kanal temizliği, bakımı ve onarımı gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik: Vatandaşlarımız Mağdur Olmuyor

Sulama tesisi ve kanal bakım, onarımının üreticilere etkisine değinen Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik, “Üreticilerimizin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Bu sebeple burada kanalların onarımı, bakımı çok önem arz ediyordu. Sürekli düzenli olarak yapılan bu işlemler  üreticimizin işini kolaylaştırıyor.   Ürünlere daha temiz ve bol su gitmesini sağlanıyor.  Bölgemizde bulunan sulama tesisi sayesinde de şanslı bir yerde bulunuyoruz. Bu tesis ile üreticilerimiz iklim krizinin yaşandığı bu günlerde su sıkıntısı çekmiyorlar.” şeklinde konuştu. 

Üretici Salih Yıldırım: Sulamada Sorunumuz Yok

Narenciye ve sebze yetiştiren Üretici Salih Yıldırım: “Yapılan hizmetler sayesinde ürünlerimizi sulama fırsatı buluyoruz. Bahçemde narenciyem, sebzelerim ve çeşitli ürünlerim var. Sulama anlamında sorunsuz şekilde hasatlarımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Üretici İlyas Çetin: Görevdeki Arkadaşlarımız: Her Yere Eşit Işık Saçan Sokak Lambaları Gibi

Su problemi yaşamadıklarının altını çizen Üretici İlyas Çetin, “Çiftçi bir aileden geliyoruz. İklim şartları sebebiyle kurak bir dönem geçiriyoruz. Sulama noktasında su tesisleri ile bir problem yaşamıyoruz. Bölgedeki görevli arkadaşlarımız her yere aynı ışığı veren sokak lambası gibi herkese eşit hizmet veriyor. Özellikle son dönemde yapılan çalışmalarla sulama konusunda hiçbir endişemiz kalmadı. Öncesinde dört dörtlük bir verim alamıyorduk. Duyarlı bir çiftçi öncesi ve şimdiki yapılan işin farkını açıkça görebilir.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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