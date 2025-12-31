Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla Hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Meydanlar, caddeler ve ortak kullanım alanları yeni yıl süslemeleriyle donatılırken, kent estetiğini güçlendiren ışıklandırma çalışmalarıyla Muğla’ya yeni yıl atmosferi kazandırıldı.

Bu çalışmaların yanı sıra özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk göz önünde bulundurularak; ulaşım, temizlik, zabıta ve acil müdahale ekipleri için gerekli tüm planlamalar yapıldı. Yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada görev başında olacak, koordinasyon kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Vatandaşların yeni yılı rahat bir şekilde karşılamaları için her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2025 yılını üreterek geçirdiklerini, çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti. Başkan Ahmet Aras yaptığı değerlendirmede “2025 yılını; sevinçleri, üzüntüleri, zorlukları ve başarılarıyla geride bırakırken, yeni bir yılı karşılamanın umutlu heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız yıl boyunca kentimizin bugünü ve yarını için altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden ulaşıma, tarımdan kültüre kadar birçok alanda önemli çalışmayı hayata geçirdik. 2025, çalışarak, üreterek ve dayanışmayı büyüterek Muğla’mızı ileri taşıdığımız bir yıl oldu.

2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla üretmeye, kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın umuduyla, gençlerimizin enerjisiyle, kadınların güçlü iradesiyle ve büyüklerimizin yol gösterici birikimiyle; bugünün ihtiyaçlarını gözeten, geleceğin sorumluluğunu üstlenen bir yaklaşımla Muğla’mızı daha adil, daha yaşanabilir ve daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının Muğla’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarla hem görsel düzenlemeler tamamlandı hem de vatandaşların yeni yıla güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda girmesi için tüm tedbirler alındı. Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl boyunca da hemşehrilerinin konforu ve güvenliği için hizmetlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti.