Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanları Artırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda il genelindeki yeşil alan varlığını artırmayı sürdürüyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen düzenleme, bakım ve peyzaj çalışmaları kapsamında 934 adet ağaç dikimi yapılarak yeşil alanlar güçlendirildi. Yeni park ve yeşil alanların kente kazandırılmasının yanı sıra, mevcut alanların iyileştirilmesine de büyük önem veriliyor. Bu kapsamda, Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında yeni park ve yeşil alanlar Muğla’ya kazandırılırken, Bodrum Liman Oyun Parkı, Kışla Parkı, Yalçın İnan Parkı ve Muğlaspor Parkı’nda yeşil odaklı yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bunun yanı sıra ilçelerden gelen taleplerle çocuk oyun alanları ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

Estetik Görünümüyle Güvenli Alanlar Muğla’ya Kazandırılıyor

Öte yandan ilçelerde ve kentin farklı noktalarında devam eden ve tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla Muğla’nın estetik görünümü güçlendirilirken, vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuluyor.

Yapılan çalışmalar yalnızca yeni yeşil alanlar oluşturmakla sınırlı kalmıyor; mevcut doğal dokunun korunması da ön planda tutuluyor. Bu doğrultuda, devrilme riski taşıyan ve can ile mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 15 ağaç, gerekli teknik incelemeler yapılarak kontrollü şekilde kaldırıldı. Ayrıca yol, altyapı ve benzeri kamu yapım çalışmalarına engel teşkil eden 130 ağaç, zarar görmeden uygun alanlara taşınarak yeniden toprakla buluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yeşili koruyarak, daha aydınlık, daha güvenli ve daha erişilebilir parklar ile yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Tüm uygulamalar, çevresel sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve kamu güvenliği ilkeleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Başkan Aras: “Dikilen Her Ağaç, Düzenlenen Her Park Muğla’nın Nefesidir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Muğla’mızın doğal zenginliklerini korumak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla il genelinde yeşil alanlarımızı yalnızca artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha nitelikli, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz. Dikilen her ağaç, düzenlenen her park Muğla’nın nefesidir. Kent belleğimize, parklarımıza ve çocuk oyun alanlarımıza yaptığımız yatırımlarla hem ekolojik dengeyi koruyor hem de vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katıyoruz. Yeşili merkeze alan, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir Muğla için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

