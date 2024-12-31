Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde imzalar sağlık için atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, personelinin sağlığı için önemli bir protokole imza attı.

İl genelinde bulunan 9 sağlık kuruluşu ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında çalışanların ve ailelerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ve uygun koşullarda erişebilmesi amacıyla protokol imzalandı.



Protokol kapsamında belediye personeli, eşleri ve çocukları muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden yüzde 10 ila yüzde 45 oranında indirimli olarak faydalanabilecek. Fethiye’den Bodrum’a anlaşmalı sağlık kuruluşlarından indirimli olarak yararlanacak personeller ve aileleri hem sağlık harcamalarında tasarruf edecek hem de kaliteli sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilecek.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, “Çalışanlarımızın Şartlarını İyileştiriyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, bu anlaşmanın belediye çalışanları için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi, “Bugün personelimiz için önemli bir protokol daha imzaladık. Başkanımız Ahmet Aras, çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi konusunda hassasiyet gösteriyor. Biz de bu konuda yeni çalışmalara imza atıyoruz. Bu protokolde yer alan hastane yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”