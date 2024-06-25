Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden anız yangınlarına karşı uyarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin gelmesi ve son günlerde artan hava sıcaklıklarının anız yangınları riskini ciddi şekilde artırdığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Muğla’da son 10 yılda 7 bin 757 adet anız yangını çıktı.

Muğla ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte bilinçsizce yakılan anızlar yangınlara neden olurken toprağa da büyük zarar veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada anız yakmanın tarımsal atıkların yakılması amacıyla yapılan bir uygulama olduğu ancak kontrolsüz yapılan bu işlemin ciddi yangınlara yol açabileceği ifade edildi. Anız yangınlarının sadece tarım alanlarına zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda orman yangınlarına dönüşme riski taşıdığına dikkat çekilirken, bu durumun hem doğaya hem de insan sağlığına büyük zarar verebileceği belirtildi.

10 Yılda 7 Bin 757 Anız Yangını Çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı’nda Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü olarak görev yapan Ali Orhan “ İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 2024 yılı Haziran ayı itibariyle de 390 anız yangınına, müdahale edilirken, 2014 yılından bu güne kadar 7 bin 757 anız yangınına müdahale edildi. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşlarımızın hassas davranması gerekiyor. Anız yakıldığını ve yandığını gören vatandaşlarımızın acilen 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ya da orman teşkilatına ihbar etmesi gerekiyor” dedi.

Anızların yakılması toprakta yaşayan canlıları yok ederken toprağın da sertleşmesine neden olur

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu “ Hububat hasadı sonucu oluşan tahıllardaki sap ve kök atıklarına anız denilmektedir. Bazı çiftçilerimiz anızlarını yakmaktadır. Modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış bir uygulamadır ve kanunen suçtur. Anız yakılmasıyla birlikte toprakta uzun dönemde ciddi anlamda zarar oluşmaktadır. Anızların yakılması toprağın su tutma kapasitesini azaltır, toprakta yaşayan canlılar yok olurken toprağın sertleşmesine neden olur. Anız yakılmasıyla birlikte toprakta ciddi anlamda organik madde miktarı düşer ve kimyasal gübre kullanılmasına sebep olur. Ayrıca toprağı korumasız bırakarak rüzgar ve su erozyonuna yol açar. ” dedi.