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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ''Anne Kart'' uygulaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ''Anne Kart'' uygulaması
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşımda annelere destek olmak için ‘Anne Kart’ uygulamasını başlattı.

Anne Kart Projesi ile Büyükşehir Belediyesi’nden halk kart desteği alan, sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan, 0-4 yaş çocuğu olan anneler il içindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Annelere 60 ücretsiz biniş hakkı ve ücretsiz kişiselleştirilmiş kart basım desteği sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ‘Anne Kart’ uygulamasına başlattı. Anne Kart uygulaması ile sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan 0-4 yaş çocuğu olan annelerin il genelinde toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması için hayata geçirildi. Halk kart uygulamasından faydalanan 0-4 yaş çocuğu olan annelere otobüslere 60 biniş hakkı, ücretsiz olarak kişileştirilmiş kart basım desteği sağlanacak. 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilecek olan 60 biniş hakkının ücretini Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Başkan Aras; “Anne Kart” ile annelerimize ulaşımda destek olacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öğrencilere, öğretmenlere ve 60 yaş üstü vatandaşlara yapılan ulaşım indirimlerinden sonra annelere de “Anne Kart” ile ulaşımda ücretsiz dönemi başlattıklarını söyledi ve sosyal desteklerin devam edeceğini belirtti. Başkan Aras; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda tüm vatandaşlarımıza destek olabilmek için projeler üretiyor, onlara moral olmaya çalışıyoruz. “Anne Kart”uygulamamızı başlatarak ulaşım hizmetini annelerimize ücretsiz hale getirmeyi amaçladık. Belediyemize başvuran, şartları uyan annelerimiz “Anne Kart” ile ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye’mizin de ailelerimizin bütçelerine bir nebze olsun katkısı olacak” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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