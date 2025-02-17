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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Bodrum'a 28 milyon TL'lik yol yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Bodrum'a 28 milyon TL'lik yol yatırımı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında 28 milyon 230 bin TL’lik yol yapım çalışmasına başladı.

İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için Büyükşehir Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bodrum Dereköy Mahallesi ile Peksimet Mahallesi yollarını kapsayan 28 milyon 230 bin TL’lik yol yatırım çalışmasını başlatan Büyükşehir Belediyesi 3 bin 875 metre sıcak asfalt çalışması yapacak.

28 Milyonluk Yatırımın Çalışmaları Başladı

Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında, asfalt, freze kazısı, Pmt serimi yapacak. Ardından Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında 3 bin 875 metre sıcak asfalt çalışması başlayacak.

Alternatif Yollar Belirlendi

Büyükşehir Belediyesi’nin 28 milyon 230 bin TL’lik yol yatırımından sonra Bodrum’da Dereköy ile Peksimet Mahallesi yollarının daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor. Dereköy Mahallesi yol yapım sıcak asfalt çalışmaları 13 Şubat Perşembe günü başladı. Çalışmalar boyunca Bodrum tarafından Dereköy istikametine gitmek isteyenler; İslamhaneleri veya Kadıkalesi, Dereköy içinden Bodrum istikametine gitmek isteyenler Gümüşlük, Kadıkalesi, İslamhaneleri güzergahlarını kullanabilecek. Dereköy içinden Gümüşlük, Turgutreis ve Yalıkavak yolu ise trafiğe açık olacak.

Başkan Aras: “Güvenli ve Konforlu Bir Ulaşım Ağı İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğlamızın her ilçesinde olduğu gibi Bodrum’da da vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dereköy-Peksimet yolu, Bodrum’un önemli ulaşım noktalarından biri. Özellikle yaz aylarında yoğun trafik yükü taşıyan bu güzergahın yenilenmesi hem bölge halkı hem de Bodrum’a gelen misafirlerimiz için büyük önem taşıyor. Bu bölgede güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız daha kaliteli bir yolda seyahat edebilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece Bodrum’da değil, Muğla’nın tüm ilçelerinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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