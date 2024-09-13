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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara Yüzde 10 İyileştirme

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlara Yüzde 10 İyileştirme
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 bin 670 çalışanın yevmiyelerine yüzde 10 iyileştirme yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Malum enflasyonist ortamda ücretler çok çabuk erimeye başladı. Zaman zaman güncellenmesi gerekiyor. Emekçi arkadaşlarımızın yevmiyelerine yüzde 10 iyileştirme yaptık” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube yönetimi arasında hazırlanan ek protokol kapsamında Büyükşehir iştirakleri MUBEP, MUTTAŞ, MUSKİ ve Büyükşehir kadrolu işçileri kapsayan toplam 4 bin 670 çalışanın yevmiyelerine yüzde 10 oranında iyileştirme yapıldı.

 Buna göre fazla mesai ve ikramiyeler hariç yüzde 10 yevmiye zammı ile birlikte 30 bin 50 TL olan en düşük maaş 1930 TL zamla 31 bin 980 TL, 40 bin 275 TL olan en yüksek maaş 2 bin 952 TL zamla 43 bin 228 TL’ye yükseldi. İşçi maaşlarına yapılan yüzde 10’luk zam geriye dönük olarak 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve temmuzdan itibaren farklar çalışanların hesabına yatırılacak.

 DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Heybet Özman “Değerli Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda tüm işçi kardeşlerime eğitim öğretim yılına katkı ve yükselen vergi dilimlerinin altında ezilmememiz için bizlere yapmış olduğu ek protokolden dolayı tüm işçi kardeşlerim adına canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

 Başkan Aras “Enflasyonist Ortamda Ücretler Çok Çabuk Erimeye Başladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şubemiz arasında MUBEP, MUTTAŞ, MUSKİ ve kadrolu işçilerin yüzde 10 yevmilerinde iyileştirme protokolünü imzaladık. Malum enflasyonist ortamda ücretler çok çabuk erimeye başladı. Zaman zaman güncellenmesi gerekiyor. Aralık ayında yeniden oturup önümüzdeki yılın toplu sözleşmesini yapacağız. O zamana kadar da eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte emekçilerimiz için iyileştirme ön gördük. Muğla’ya birlikte hizmet ettiğimiz emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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