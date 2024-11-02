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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden dijital hizmet atağı: Yüz Yüze Çözüm Masası projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden dijital hizmet atağı: Yüz Yüze Çözüm Masası projesi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik sunduğu sosyal hizmetlerde erişimi artırmak amacıyla yeni bir dijital hizmet platformunu hayata geçiriyor.

“Siz Anlatın Büyükşehir Çözsün” sloganıyla tanıtılan Yüz Yüze Çözüm Masası projesi, belediye hizmetlerinin daha geniş bir kitleye ulaştırılmasını hedefliyor. Projenin ilk etabında psikolog, diyetisyen, muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi birçok hizmet artık çevrimiçi olarak sunulacak.

Uzmanlarla Çevrimiçi Görüşme İmkânı

 Büyükşehir Belediyesi, fiziki ortamda gerçekleştirdiği birçok hizmeti çevrimiçi platforma taşıyarak vatandaşların Yüz Yüze Çözüm Masası projesi ile

uzmanlarla çevrimiçi ortamda görüşebilmesini sağlıyor. Projenin ilk etabında sunulacak hizmetler arasında diyetisyen, psikolog, STK koordinasyonu, muhtarlık işleri gibi alanlar bulunuyor.

 Yüz Yüze Çözüm Masası Nasıl Kullanılacak?

 Yüz Yüze Çözüm Masası hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, https://yuzyuzecozum.mugla.bel.tr adresindeki ilgili sayfaya yönlendirilerek ihtiyaç duydukları hizmeti seçip randevu oluşturabilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki uzmanlar tarafından sunulacak bu hizmetler, hafta içi her gün 08.30 – 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Herkese Erişim Kolaylığı Sağlanıyor

 Bu çevrimiçi sistem, özellikle engelli, yaşlı ve fiziksel olarak belediye merkezine ulaşamayan vatandaşlara büyük bir kolaylık sunarak sağlık ve

diyetisyen hizmetlerine erişimi basitleştiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu yenilikçi dijital çözüm, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi güçlendirirken aynı zamanda STK'lar ve muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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