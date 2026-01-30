  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden DMD Hastası Minik Göktuğ'a Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Milaslı Göktuğ Karakaya’nın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen canlı yayınlı bağış kampanyasında yer aldı.

Milas’ta yaşayan, Haziran 2021 doğumlu ve 4,5 yaşında olan Göktuğ Karakaya, kasların zamanla zayıflamasına yol açan genetik ve ilerleyici bir hastalık olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Göktuğ’un hastalığının seyrini durdurabilmesi için yurt dışında uygulanan genetik bir ilaca acil olarak ihtiyaç duyuluyor. Toplam maliyeti 2,9 milyon dolar olan tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Valilik onaylı resmi bir yardım kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın şu anda yüzde 44’lük kısmı tamamlanırken, Valilik izninin sona ermesine 3,5 ay kaldığı bildirildi.

Göktuğ Karakaya için yürütülen bağış kampanyası kapsamında düzenlenen canlı yayına, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl’da katılarak destek verdi. Yayında, Göktuğ’un tedaviye ulaşabilmesi için toplumun tüm kesimlerine dayanışma çağrısında bulunuldu.

Bağış kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar, TR40 0006 4000 0013 6101 0700 77 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabiliyor. Kampanyaya ilişkin güncel bilgilere ise /dmdgoktug sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Göktuğ’un ailesi, zamanla yarıştıklarını vurgulayarak destek veren, seslerini duyuran ve umut olan herkese teşekkür etti.

Başkan Aras: “Göktuğ’un Umudu Hepimizin Sorumluluğudur”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Göktuğ henüz hayatının çok başında ve sağlığına kavuşabilmesi için zamana karşı bir mücadele veriyor. Bizler, yerel yönetimler olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve bu tür hayati konularda vatandaşlarımızın yanında olmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Minik Göktuğ’un tedaviye ulaşabilmesi için yürütülen bu kampanyaya destek olmaya ve çağrıyı büyütmeye devam edeceğiz. Göktuğ’un umudu, hepimizin ortak sorumluluğudur.”

 

