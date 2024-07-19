Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ''Drama Atölyesi'' etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyuncak Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Drama Atölyesi’ etkinliği ile çocuklar hem haklarını öğreniyor, hem de kendilerini ifade etmenin eğlenceli yolu ile tanışıyorlar.

Drama Atölyesi etkinliği ile çocuklar yalnızca haklarını öğrenmekle kalmıyor, hem özgüvenlerini geliştiriyor hem de kendilerini özgürce ifade etmeyi öğreniyorlar. Çocuklar etkinlik başlangıcında utangaçlıklarını üstlerinden atıyor ardından oyuna adapte olarak diğer çocuklarla etkileşimde bulunuyorlar. Özellikle doğaçlama sırasında günlük hayatta gördükleri aktiviteleri sergileyen çocuklar yeteneklerini de ortaya çıkarma fırsatı buluyor.

Ailelerin çocuklarını emanet ettiği Oyuncak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen Drama Atölyesi etkinliğinde kendini geliştiren ve güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocukların mutluluğu etkinlik sonunda ailelerine de yansıyor.

“Çocuklarda fırsat eşitliğini etkinliklerle sağlıyoruz”

Çocuklara bu etkinlikleri hazırlayan ve etkinlik anında yanlarında olan MBB Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, “Drama atölyesi son dönemde eğitim hayatında da çok kullanılabilen bir teknik ama bunu uygulayacak kişileri bulmak biraz zor. Ayrıca uygulayıcı olmadığı için bu eğitim yüksek fiyatlarda veriliyor. O yüzden biz bunu Oyuncak Kütüphanesi’nin asıl amacı olan fırsat eşitliğini sağlamak adına ücretsiz şekilde veriyoruz” şeklinde konuştu.

Atölyenin detaylarını aktaran Balık, “Çocuk hakları üzerine odaklanan atölyemizde, çocuklara haklarını Drama Atölyesi ile öğretmeye çalışıyoruz. Eğitim hayatında bazı kurallar ve uygulamalar nedeniyle çocuklar kendilerini özgürce ifade edemeyebilirler. Bu atölyede, çocukların kendilerini ifade etme biçimlerini görmek istiyoruz. Atölyemiz şu adımlardan oluşur: Hazırlık Aşaması: Çalışma öncesi hazırlık yaparız. Isınma: Çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak ısınmalarını sağlarız. Oyun Aktivite ve Doğaçlama: Çocukların aktif bir şekilde oyun oynamalarını ve doğaçlama yapmalarını sağlar, yenilikçi süreçlerini destekleriz. Oluşum ve Değerlendirme: Atölyenin sonunda, çocukların yaptıkları çalışmaları değerlendiririz. Bu süreçte çocuklar tamamen aktif olarak katılır ve kendi istedikleri şekilde hareket ederler. Bizim rolümüz, onlara küçük yönlendirmeler yaparak süreci desteklemektir” ifadelerini kullandı.