  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Fethiye’ye 320 milyon liralık alt ve üstyapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Fethiye’ye 320 milyon liralık alt ve üstyapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Fethiye’ye 320 milyon liralık alt ve üstyapı yatırımı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin yollarını yeniliyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii’ndeki Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi’ndeki Hisarönü-Kayaköy Yolu ve ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı projeleri kapsamında bölgeye yaklaşık 320 milyon TL değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

11 bin metre sıcak asfalt, 6 bin 500 metre otokorkuluk çalışması yapılacak

Proje, Fethiye’nin altyapı sorunlarına çözüm sunarken üstyapı düzenlemeleriyle de bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak. Altyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin yollarını yeniliyor.

Modern Fethiye, güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor

Yol, cadde ve meydan düzenlemeleri sayesinde Fethiye’nin turistik cazibesi artarken, bölge ekonomisi de olumlu yönde etkilenecek. Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye’nin daha güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunarak hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cabbar, yaptığı açıklamada, “Ölüdeniz yolumuz burası dünyaya açılan bir pencere. Büyükşehir Belediye Başkanımız programı almış. Bu yolumuzun hem genişleme hem yenileme çalışması yapılacak. Turizme çok çok olumlu yönde etkisi olacağına inanıyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin yollarını yeniliyor.

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, “Uzun zamandan beri beklediğimiz bir özlem. Bu özlemi de burada büyükşehirimiz gideriyor Allah’ın izniyle. Sayın Ahmet Aras Başkanımız da turizm bölgesi olduğu için büyük bir önem veriyor. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Fethiye’de başlayan kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacaklarını, geleceğin ihtiyaçlarına uygun modern altyapı ve üstyapı çözümlerini de uygulayacaklarını belirterek. bu çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek Ölüdeniz ve Kayaköy gibi turistik bölgelere çağdaş bir görünüm kazandıracağını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin yollarını yeniliyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! Danla Bilic pişmanlığını itiraf etti: ''Yalvarıyorum kimse yaptırmasın'' Danla Bilic pişmanlığını itiraf etti: ''Yalvarıyorum kimse yaptırmasın'' KOSGEB'ten 36 ay vadeli 50 milyon TL'ye varan yeni destek programı KOSGEB'ten 36 ay vadeli 50 milyon TL'ye varan yeni destek programı Miras kalan arsasına gittiğinde gözlerine inanamadı; şok üzerine şok yaşadı! Miras kalan arsasına gittiğinde gözlerine inanamadı; şok üzerine şok yaşadı! Oğlunun darbedildiğini duyan anne dehşet saçtı Oğlunun darbedildiğini duyan anne dehşet saçtı Tehlike arz eden 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor Tehlike arz eden 5 ürünün satışı yasaklandı; piyasadan toplatılıyor Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım''
Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' Özel kürsüye belgelerle çıktı: ''Kimse bakanın eşini, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor'' Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Türkiye İş Bankası’nın çalışanlarına yaptığı zam belli oldu Türkiye İş Bankası’nın çalışanlarına yaptığı zam belli oldu Hadise ''satmışım anasını'' dedi sevgilisini böyle ilan etti Hadise ''satmışım anasını'' dedi sevgilisini böyle ilan etti İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!