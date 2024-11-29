Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden fizyoterapi hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Evde Bakım Hizmetleri'ni genişletiyor. Menteşe, Bodrum ve Ortaca'da başlayan fizyoterapi hizmeti, hastaların evlerinde sunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek adına sunduğu Evde Bakım Hizmetleri'ne fizyoterapi desteğini de ekledi. Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde başlatılan hizmet, yakın zamanda diğer ilçelere de yayılacak.

Evde fizik tedavi ile yaşam kalitesi artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri, özellikle yatağa bağımlı felçliler, yaşlılar ve ortopedik hastalar gibi hareket güçlüğü çeken bireylere yönelik evde fizik tedavi hizmeti sunuyor. Fizyoterapistler, hastaların fiziksel rahatsızlıklarını en aza indirgemeyi ve hareket kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan tedavi programları uyguluyor. Her bir hasta için kişiye özel tedavi programları hazırlanıyor ve uzman fizyoterapistler tarafından yürütülen egzersiz seanslarıyla iyileşme süreci hızlandırılıyor.

Ailelere eğitim ve rehberlik desteği

Fizyoterapi hizmeti, yalnızca hastaları değil, aynı zamanda hasta yakınlarını da kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, aile bireylerine bakımda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitim veriyor. Böylelikle hem hastalar hem de aileler, sürece dahil edilerek güvenli bir yaşam alanı yaratılmasına yardımcı oluyor.

Başkan Aras: “Sağlık en büyük zenginliktir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sağlığın toplum için en değerli zenginlik olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerine erişimin önemini vurguladı. Başkan Aras, belediyenin Evde Bakım Hizmetleri’ni genişleterek, vatandaşların her alanda sağlık desteği alabilmesi için çalıştıklarını ifade etti. "Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu biliyor, hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden genişletilmiş sağlık hizmetleri

Evde bakım ve fizyoterapi hizmetleri, sadece fiziksel iyileşmeye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda psikolojik ve beslenme desteği de sunuluyor. Bu kapsamda, diyetisyen, psikolog desteği ve evde reçete yazım hizmetleri de verilmeye başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerle sağlık hizmetlerini vatandaşların evlerine kadar taşıyor.