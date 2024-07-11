Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kamu Kurumlarına Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Yönetimi ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından Muğla Valiliği’ne bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitim toplantısında, enerji yönetim sisteminin detayları, yasal süreçler ve gereklilikler Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından kurum ve kuruluşların temsilcilerine anlatıldı. Toplantıda, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetim Sistemi Danışmanı tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kamu Kurumlarına Sunum Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık oluşturan, doğayı korumak ve enerji verimini artırabilmek adına yapılan projeler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine sunuldu.

Büyükşehir Enerji Yönetimi Sertifikası Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Münevver Tetik; “Küresel iklim krizi ile mücadelede en etkin yöntemlerden birisi yenilenebilir enerjidir. Enerji Yönetim Politikamıza da uygun olarak ISO 50001 enerji yönetim sisteminin kurulumunu tüm Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerini kapsayacak şekilde geçen yıl itibari ile tamamlayarak enerji yönetimi sertifikamızı aldık” dedi.

Tetik: “Tüm Kurumlarla İş Birliğine Hazırız

Münevver Tetik, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz, aldığı sertifika ışığında yürüttüğü enerji verimliliği çalışmaları ile enerji tüketimlerini minimum seviyeye indirmek için çalışmalar yürütmektedir. Faaliyetlerimizi toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans ve panel gibi etkinliklerle desteklemekteyiz. Bu konu ile ilgili olarak tüm kamu ve kuruluşlarla işbirliklerine hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.