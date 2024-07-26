Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden lavanta şenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Koku Vadisi’nde Lavanta Şenliği düzenleyerek üreticilerle vatandaşları bir araya getirdi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen Koku Vadisi Lavanta Hasat Şenliği’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ev sahipliğinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerkesik Yeniköy’de Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 27 dekar arazide başlayan Koku Vadisi projesi 26 mahallede 212 dekar araziye yayıldı. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 52 kadın üretici ile devam eden Koku Vadisi projesi ile üreticiler ekonomik olarak gelir elde ederken vatandaşlar da lavanta bahçelerinde keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Feyzullah Ören; “Ürünlerini yetiştiren emekçi kardeşlerim emeklerinin karşılığını Distilasyon Merkezi’nde ürünlerini işleyerek ve pazara açılarak alabiliyorlar.”

Koku Vadisi Lavanta Hasat Şenliği’nde konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Feyzullah Ören; “ 26 mahalleye hizmet veren, tıbbi aromatik bitkiyle çalışan tek kooperatifiz. Buraya şenliğe özel ürünlerimizi getirdik. Üreticilerimizi desteklediğimiz kooperatifimizde özellikle lavantayı kullanarak birçok ürün çıkarıyoruz. Özellikle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Distilasyon Merkezi, üreticilerimiz için büyük bir fırsat. Ürünlerini yetiştiren emekçi kardeşlerim emeklerinin karşılığını Distilasyon Merkezi’nde ürünlerini işleyerek ve pazara açılarak alabiliyorlar. Bunun için de belediyemize çok teşekkür ederim. Muğla çok güzel bir coğrafya. Üretilen ürünler doğru değerlendirilirse ithalata ve ihracata ihtiyaç duymadan çok güzel işler yapabiliriz. Bizler istiyoruz ki ürettiğimiz ürünler Muğla’nın her yerinde güzel kokularını yaysın. Bunun için de herkesten destek istiyoruz.” dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak; “Kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin sosyal refahını yükseltecek her projede varız”

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak Lavanta Hasat Şenliği’nde şunları söyledi; “Muğla sadece bir turizm kenti değil aynı zamanda çok zengin bir tarımsal üretim potansiyeline sahip. Fakat yaşanan bütün felaketler ve küresel ısınmanın da etkisi ile üretim her geçen gün zorlaşıyor. Bunun yanı sıra sıcaklıkların artması ve mevsim dengesizlikleri sebebiyle yaz meyvelerinin üretiminde sorun yaşadık. Bu da pazara pahalı ürünler olarak yansıdı. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras Bodrum Belediye Başkanı iken Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak pek çok ortak proje yürüttük. Son derece çalışması keyifli tarıma önem veren bir yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşımlarla, kim olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi kurum, kuruluş olursa olsun. Muğla'daki kırsalda kalkınmaya katkı koyacak, kırsalda yaşayan üreticimizin sosyal refahını yükseltecek sosyoekonomik düzeyini yükseltecek her projenin içinde olacağız.” dedi.

Başkan Aras; “Muğla’nın tarım ve hayvancılık potansiyelini arttıracak her projeyi desteklemeye hazırız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Lavanta Hasat Şenliği’nde Muğla’nın önemli bir tarım kenti olduğunu, zeytinden narenciyeye kentin tüm tarım potansiyeline Büyükşehir olarak destek vereceklerini belirtti.



Başkan Aras; “Lavanta Şenliği için bir araya geldiğimiz bu alanda şahane bir birliktelik var. Muğla'da birleştirici bir rol oynamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bizler belediyeler olarak sizlerin güvendiği, oy verdiği kuruluşlarız, kurumlarız. O yüzden sizlerin bütün yaşam sürecinizde her adımda bir yerde sorumluluğumuz var, yetkimiz var. Sizlerle birlikte her konuyu oturup, tartışıp sizlere yardımcı olmak zorundayız. Bizler yerel yöneticiler olarak hizmetlerimizle çiftçimizin yanındayız. Burada lavantayla ilgileniyoruz ama zeytinle de ilgileneceğiz. Bunun yanı sıra sebzemizle, narenciyemizle, kültür balıkçılığımızla da kentimizin tarım, hayvancılık potansiyelinde ne varsa hepsini desteklemeye sonuna kadar hazırız. O yüzden herkes kendi köyünde kendi ekonomisini yaratacak şekilde üretim yaparsa biz buna sonuna kadar destek olacağız. Tohumundan traktör desteğine, gübresinden ilacına ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız.”dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Koku Vadisi Lavanta Hasat Şenliği’nde vatandaşlarla birlikte ilk hasadı yaptı. Mor rengiyle muhteşem bir görüntü oluşturan Lavanta bahçesinde vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Aras daha sonra lavanta ve diğer aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin satıldığı üretici pazarını gezdi.