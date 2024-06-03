Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Sakin Kent’te çevre şenliği

Muğla’nın “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi hafta sonunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çevre Günü Şenliği” ismiyle düzenlediği etkinlikte Popüler Müzik orkestrası sahne alırken çocuklar için atölyeler, yetişkinler için de yarışmalar düzenlendi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz Muğla’nın çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu, bu güzellikleri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz’da Çevre Günü Şenliği’nde Muğla’nın Türkiye’nin göz bebeği şehirlerinden biri olduğunu, bu özel şehri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tayfun Yılmaz; “Muğla 1480 km kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ve beraberindeki zengin kültürel mirasıyla ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri. Biz bu bilinç ve hassasiyetle kentimizin korunması, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir olarak geçmişten bu yana çevre ve imar konularında devam eden 220 davamız var. Muğlamızın taşına, toprağına, ormanlarına zarar verecek kararların hukuk yolu ile takipçisiyiz. Bundan sonra da sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlarımızla toprağımıza, ağaçlarımıza şahsi ve kurumsal olarak menfaatleri doğrultusunda zarar vermek isteyen odaklarla hep birlikte mücadele vereceğiz. Etkinliğimize katılan, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.