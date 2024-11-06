Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden toprak analizi ile üreticiye destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen toprak analizleri, hem çiftçilere rehberlik ediyor hem de ürünlerin kalitesini artırıyor.

Muğla'daki üreticilerin topraklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan analiz çalışmaları, üretimle ilgili sorunları çözmeyi, ayrıca toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumayı hedefliyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü analizler, üreticilere önemli bir destek sunuyor.



Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda kurulduğu günden bu yana; 12 bin 340 adet toprak, 5 bin 584 adet bitki, 696 adet su ve 79 adet organik gübre analizi olmak üzere toplamda 18 bin 700 analiz gerçekleştirildi.

Gübreleme programları ile üreticilerin verimi artıyor

Laboratuvarda, 65 farklı bitkiye yönelik gübreleme programları hazırlanarak, analiz raporlarında gübrelerin ismi, uygulama dozu ve zamanı gibi detaylar, kuru ya da sulu tarıma göre özelleştiriliyor. Bu analizlerin sonucunda üreticilere sunulan gübreleme programları sayesinde yüksek verim ve kaliteli ürün elde ediliyor.



Üreticilerin laboratuvara getirdiği örneklerde; tarımsal sulama suyu için 12 parametre, bitkilerde 13 parametre ve toprakta 15 parametre analiz ediliyor. Bu sonuçlara göre, üreticilere hangi gübreyi, ne kadar ve hangi aralıklarla kullanmaları gerektiğine dair raporlar veriliyor.





Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Muğla Verimlilik Haritası sayesinde üreticiler, toprak analiz sonuçlarını anlık olarak takip edebiliyor. Toprağını laboratuvara getiren üreticiler, https://muglacbs.mugla.bel.tr/tarimsalverimlilik/ adresinden toprağın özelliklerine ve ekmeyi planladıkları bitkinin toprak ihtiyaçlarına göre puanlamaları inceleyip, ne ekmeleri gerektiğine karar verebiliyorlar.

Üretici Karataş: “Toprak analizi üretici için çok değerli”

Zeytin üreticisi Atilla Karataş, “Yıllardır zeytinle ilgileniyorum. Zeytinimizin verimliliğini artırmak ve daha kaliteli ürün almak için uğraşıyoruz. Bunun için de Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı toprak analizi hizmetinden yararlanıyoruz. Toprak analizinin üretici için önemli olan kısmı başta bilinçli üretim. Bu şekilde toprak tahlili yaparak ağaçlarımızın neye ihtiyacı olduğunu bulabiliyoruz. Büyükşehir Belediyemize bu hizmeti için çok teşekkür ediyoruz.”

Doktor Öğretim Üyesi Nureddin Öner: Başarı oranımız oldukça yüksek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu laboratuvarında görevli Doktor Öğretim Üyesi Nureddin Öner, “ Üreticilerin toprak analizi yaptırması üretim verimliliği yönünden büyük önem taşımaktadır. Çünkü biz burada aldığımız topraklardan miligram hesabı ile topraktaki elementleri ölçüyoruz. Bu işlem de herhangi bir üreticinin yapacağı bir işlem değil. Bu analiz işleminin ardından yetiştirilen bitkinin neye ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Böylece üreticinin verimliliğini artırmak için toprağa özel gübreleme programı hazırlıyoruz. Üreticiler ne yazık ki toprak analizinden önce genel gübrelemeye başvuruyorlar. Bu hem bitki için hem de üreticinin verimliliği için yanlış bir tercih. Üreticiler toprak analizi yaptırdıkları takdirde verimliliklerini artırabilirler çünkü laboratuvarımız da başarı oranımız oldukça yüksek.”

Doktor Öğretim Üyesi Öner: Verimlilik Haritası ile üreticiler daha da bilinçlenecek

Verimlilik Haritası programımızda bugüne kadar yaptığımız bütün analizlerin sonuçları mevcut. Buradaki amacımız üreticinin ekeceği bitkiye göre toprağını karşılaştırarak hangi üründen daha çok verim alabileceğini görmesi. Bu ayrımı da toprak kalitesi ve bitkinin isteği şeklinde programlayarak puanlama sistemini kullanıyoruz. Şimdi yeni bir analize başlamayı hedefliyoruz. Bu analiz de yine toplam dediğimiz elementlerimiz var. Bu toplam dediğimiz elementlerle alınabilir elementlerle arasındaki oranı belirlemek için çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede üreticiler, bölgede üretilecek ürünlerin yetişme koşulunu haritada görebilecek.

Büyükşehir Laboratuvar Sorumlusu Mustafa Kırdal; “Laboratuvarımız 53 şehirden ve 2 ülkeden gelen analizlere ev sahipliği yaptı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Mustafa Kırdal’da toprak analizleri ile üreticilerin arazilerinden daha fazla verim aldıklarını söyledi ve bugüne kadar laboratuvara 53 şehir ve 2 ülkeden analiz için toprak, bitki ve sulama suyunun geldiğini belirtti.



Mustafa Kırdal; “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile kurulan laboratuvarımızda toprak, sulama suyu, bitki analizlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın tarıma verdiği önemle birlikte üreticilerimizin yanındayız. Toprak analizleri üreticilerimizin birim alanda daha fazla verim alabilmelerini sağlayan önemli bir konu. Üreticilerimiz bilinçli ve bilimsel olarak, gübrelemesini yaparak daha az harcama yapıp daha fazla verim alabilecekler. Bugüne kadar laboratuvarımıza ülkemizin 53 şehrinden ve 2 ülkeden analiz için toprak, bitki ve sulama suyu geldi. Bu iki ülke Kıbrıs ve Kazakistan.2015 yılında kurulan laboratuvarımız yaklaşık 18 bin 700 analize ev sahipliği yaptı. Laboratuvarımız ayrıca doktora ve yüksek lisans öğrencilerine bilimsel alanda destek veriyor ve yönlendiriyor.” dedi.