Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ''Trafikte Empati'' söyleşisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin önemini ve motosiklet kullanımında alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Motokoç Burak Ercan’ın katılımı ile ‘Trafikte Empati’ söyleşisi düzenledi.

“Empati Kazaları Azaltır, Canları Korur”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, “Hepimiz bir şekilde trafiğin içindeyiz; sürücü, yolcu ya da yaya olarak güvenliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Empati, güvenli bir trafik kültürünün temel taşlarından biridir. Unutmayalım ki her motosiklette bir genç, her otomobilde bir aile, her bisiklette bir çocuk var. Empati kazaları azaltır, canları korur ve hayatı daha yaşanılabilir kılar.



2024 yılında Türkiye genelinde 623 bin 148 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı. Muğla’mızda ise 2024 yılında 783 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 524 vatandaşımız yaralandı.” dedi.

“Muğla Büyükşehir Belediyesi Olarak Güvenli Ulaşım İçin Önemli Adımlar Atıyoruz"

Yol güvenliği, trafik eğitimleri, yaya geçitleri, yol yenilemesi, akıllı trafik sistemleri gibi çalışmalarla daha bilinçli bir trafik kültürü oluşturmaya gayret ettiklerini kaydeden Daire Başkanı Özdemir, “Kazaları azaltmak bizim elimizde. Bilinçli sürücüler, sıkı denetimler ve güncellenmiş yasalarla daha güvenli bir trafik ortamı oluşturabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın çok önemsediği bu konuda, Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Trafik güvenliğinin sağlanması için bilinçli sürücüler kadar güvenli yollarda önemlidir. Özellikle otokorkuluk, levhalar ve yol kalitesi gibi etmenler trafik güvenliğinde önemli rol oynamaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak güvenli ulaşım için önemli adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.



Söyleşiye katılan Motokoç Burak Ercan, güvenli sürüş teknikleri, trafikte eşit haklar ve sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Başkan Aras; “Birlikte Hareket Edersek Kazaları Azaltabiliriz”

Güvenli trafik için empatinin önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Trafik yalnızca araçlardan ibaret değildir; içinde hayatlar, umutlar ve sevdiklerimize ulaşma arzusu taşır. Bu yüzden trafiğe çıktığımızda sadece kendimizi değil, diğer insanları da düşünmeliyiz. Bu noktada empati yapma becerisi kritik bir öneme sahiptir.



Özellikle online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte motokuryelik arttı ve bu durum trafikte büyük bir değişime yol açtı. Motosiklet sayısı son 8 yılda iki katına çıktı, ancak her gün en az 300 motosiklet kazası yaşanıyor. Bu kazaların yaşanmaması için trafikte saygı kültürünü geliştirmeliyiz. Bu eğitimler de trafikte saygı ve empati kültürünün yaygınlaşması için çok önemlidir. Birlikte hareket edersek, kazaları azaltabilir, sevdiklerimize güvenle ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.