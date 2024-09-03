Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Menteşe Gençlik Merkezi'nde psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaya başlıyor. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan bu hizmet, üniversite öğrencilerinin yanı sıra çiftler ve aileler için de ücretsiz olarak sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Menteşe Belediyesi ile birlikte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kötekli Mahallesi’nde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan psikolojik danışmanlık hizmeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ana kampüsüne yakın bir konumda bulunan Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi'nde verilecek. Bu sayede, üniversite öğrencilerinin danışmanlık hizmetine ulaşması oldukça kolaylaşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Psikolog Bahadır Bozyer “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi Kötekli Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinden bireysel danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenlerin randevu alması yeterli olacak” dedi.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetinden ve Kadın Danışma Merkezlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 444 48 01 numaralı telefonu arayarak randevu almaları yeterli olacak. Bu hizmet, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin ortaklaşa sunduğu bu yeni hizmet, üniversite öğrencileri başta olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara verilecek. Danışmanlık hizmetinin, hem bireysel hem de ailevi konularda destek sağlayarak toplum sağlığına katkıda bulunması bekleniyor.