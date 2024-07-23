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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden YKS tercihleri için öğrencilere destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden YKS tercihleri için öğrencilere destek
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Muğla Büyükşehir Belediyesi YKS tercihi yapacak olan öğrencilere 13 ilçede danışmanlık hizmeti verecek. 13 ilçede verilecek olan danışmanlık hizmeti saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında uzman eğitmenlerle yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere verdiği desteği sürdürüyor. 08-09 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencileri resmi plakalı toplu taşıma araçları ile ücretsiz olarak taşıyan, sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2024 yılı üniversite sınavı başvuru ücretlerini ödeyen Büyükşehir Belediyesi YKS tercihi yapacak olan öğrencilere de danışmanlık hizmeti verecek.

Danışmanlık hizmetinin verileceği yerler

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede Danışmanlık hizmeti vereceği yerler ve tarihleri;
Menteşe İlçesi 24-25-26 Temmuz Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Yatağan İlçesi 24-29 Temmuz Yatağan Belediyesi toplantı salonu, Kavaklıdere ilçesi 24 Temmuz Yüksel Özkan Sosyal Tesisleri, Milas 24-29 Temmuz Atapark Kafe, Bodrum ilçesi 24 Temmuz Bodrum Park kafe- 29 Temmuz Herodot Kültür Merkezi, Ula ilçesi 25-29 Temmuz Nail Çakırhan Salonu, Köyceğiz ilçesi 25-30 Temmuz Aromatik Bitkiler Evi Sabri Başoğlu Konağı, Marmaris ilçesi 25-30 Temmuz Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon, Datça ilçesi 25-30 Temmuz Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Ortaca ilçesi 26-29 Temmuz Ortaca Nikah Salonu, Dalaman ilçesi 26-30 Temmuz Dalaman Belediyesi Nikah Salonu, Fethiye ilçesi 26-30 Temmuz Language Kafe ve Seydikemer ilçesi 26-30 Temmuz Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği’nde verilecek.

Başkan Aras; “YKS’de tercih yapacak öğrencilerimizi Dünya kenti Muğlamıza bekliyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye’nin geleceğinin teminatı gençlere çok güvendiklerini ve onlardan çok şey beklediklerini söyledi ve YKS’de tercih yapacak gençlerin Dünya kenti Muğla’yı da tercih ederek kendilerine güç katacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aras öğrencilere yönelik ulaşımda 1 TL, çorba ikramı, ücretsiz WİFİ, sınav ücreti desteği gibi hizmetlere yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden YKS tercihleri için öğrencilere destek - Resim : 1

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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