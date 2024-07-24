Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı bal ve zeytinyağı için devrede

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliği ile Muğla’ya kazandırılan 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı üreticilere destek olmak için çalışıyor.

Muğla’nın ürünlerini tanıtmak ve kalitesini belirlemek için analizlerin yapılacağı 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda öncelikle Muğla’nın en meşhur iki ürünü olan bal ve zeytinyağı analizleri yapılacak. Bu analizler uluslararası konsey metotları ve Türk Gıda Kodeksi kalite ve saflık parametrelerine göre uygulanacak.

Analizi Yapılan Ürünler Tüketiciye Güven Veriyor

Büyükşehir ve Ticaret Borsası’nın Muğla’ya kazandırdığı laboratuvar; tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesini sağlayacak. Yenilikçi ürün geliştirmek için AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar olanaklarının arttırılmasında büyük öneme sahip. Laboratuvarda kalitesi belirlenen ve tescillenen ürünler hem üreticiye kazandıracak hem de tüketici ürünleri güvenle alacak.

Üreticinin Cebini Düşünen Laboratuvar

100.Yıl Laboratuvarında yapılan analizler üreticileri desteklemek amacıyla diğer laboratuvarların fiyat listesine göre üreticilere daha uygun fiyatlı analiz fırsatı sağlayacak.

Hurşit Öztürk: “Ortaklıklarımızın Devam Etmesi Temennimiz”

Projenin ortaklarından olan Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, “İşbirliği yaptığımız Muğla Büyükşehir Belediyemizle ortaya Muğla için güzel proje çıkarttık. Kısa sürede çalışmalara başladığımız 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda yenilebilir gıda analizleri gerçekleştirilecek. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. El birliği ile yaptığımız çalışmaların da devam etmesini temenni ediyoruz. Laboratuvarın en önemli etkisi tüketiciye güvenilir gıda tescilini vermesi. Bu şekilde üreticiler ürünlerinin kalitesini tescillerken öte yandan da tüketici ürünleri gönül rahatlığıyla alıyor.” ifadelerini kullandı.

Fatih Öztürk: “Muğla’da Bir İlk Olacak”

Ürün kalitesinin önemine değinen Muğla Tarım Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, “Kooperatif olarak en büyük hedeflerimizden biri kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturmaktı. Bu laboratuvarımız sayesinde hedefimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ürünün kalitesini burada tescilleyeceğimiz için tüketici aldığı ürüne hak ettiği parayı verebilecek. Kalitesini artırdığımız ürünlerle pazar şansımız daha da artacak ve her zaman daha kaliteli şekilde tüketiciye ulaşacak. Tabi bu kaliteli ürün standartları Muğla’nın tanıtılması için de önem arz ediyor. Bu işbirliği ile hem ürünler borsa da değer görecek hem de satışı kolaylaşacak ki bu da Muğla’da bir ilk olacak.” dedi.

Şaban Çetin: “İncelemeler Üreticileri Kaliteye Teşvik Ediyor”

Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Şaban Çetin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Kooperatiflerimizin üretmiş olduğu ürünlerin laboratuvarda değerlendirilerek raflarda yerini alması hem bizler için hem de tüketici için çok önemli. Bu laboratuvarda ürünler yalnızca incelenmiyor, üreticilerin daha kaliteli ürün üretmesini teşvik ediyor. Böylece üretici daha kaliteli ürünle daha çok para kazanma fırsatı buluyor.”

Övgü Ferek: “Tüketicilerin Sağlığını Ön Planda Tutan Bir Anlayışla Çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Gıda Mühendisi Övgü Ferek, laboratuvarda yapılan incelemeler hakkında şu bilgileri verdi: “100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarında yaptığımız analizlerle üreticilerin ürünlerinin kalitesini belirlerken bir yandan da tüketiciye güven sağlayacağız. Öte yandan Muğla’nın Coğrafi işaretli ürünlerinin kalite altyapısını oluşturup potansiyeli yüksek yeni ürünlerin coğrafi işaret alabilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüketicilerin sağlığını ön planda tutan bir anlayışla gıda güvenliğine öncelik vererek ‘Pestisit kalıntısı’ analizleri yapacağız. Laboratuvarımız, ISO 17025 standardı kapsamında ‘TÜRKAK Akreditasyonu’ gerekliliklerini sağlayacak nitelikte olup şu anda analizlerin validasyon çalışmaları yapılmakta. Vatandaşlarımız için analizlerimiz ise Ağustos ayı içerisinde başlatmayı planlıyoruz.”