Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Müzik Atölyesi miniklerin konseriyle sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi BT Müzik ve Sahne Sanatları işbirliği ile Müzik Atölyesi etkinliği minikleri müzikle buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7-12 yaş çocuklar için başlattığı Müzik Atölyesi eğitimleri sona erdi. 2 hafta süren etkinlik çocukları piyano ile buluştururken, kapanış konseriyle minik müzisyenler marifetlerini gösterme fırsatı buldu.

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde başlayan ve 2 hafta süren Müzik Atölyeleri eğitimleri minikleri piyano ile buluşturdu. BT Müzik ve Sahne Sanatları Eğitmeni Buse Nimet Orhan’ın eğitim verdiği atölye, 5 Ağustos’ta başlayıp 16 Ağustos’ta sona erdi.

Müzik Atölyeleri etkinliklerinde; nota bilgileri, ritim oyunları, piyano dersleri, müzik tarihi ve şarkılar yer aldı.

Benal Tanrısever: “Çocukları müzik dünyasına çekmek istiyoruz”

Ailelerinde yer aldığı kapanış konserine BT Müzik ve Sahne Sanatları’nın kurucusu Benal Tanrısever de katıldı. Eğitimleriyle ve üstün başarılarıyla ilk kez Muğla’da çocuklarla buluşan Tanrısever, “Müziğin hayatımda çok farklı bir yeri var. Özellikle çocuklara müziği aşılamak benim için çok önemli. Çünkü müzik sadece bir enstrüman çalmaktan ibaret değil. Müzik aynı zamanda; hayal kurmak, kendinizi ifade etmek, bir disiplin göstermek bir dayanışma göstermektir. Burada ilkokul çocuklarına eğitim verdik. Bu dönem gelişim için çok önemli bir dönem. Özellikle bu çağın çocukları bilgisayar önünde, telefonla çok fazla vakit geçiriyor. Bizler de müzik dünyasına çocukları çekerek onların sınırsız hayal güçlerini kullanmalarını hedefliyoruz.” dedi.

Eğitmen Buse Nimet Orhan: “Müzikle çocuklar kendilerini daha iyi ifade ediyor”

2 hafta boyunca çocuklara eğitim veren BT Müzik ve Sahne Sanatları Eğitmeni Buse Nimet Orhan ise, “İstanbul’da yaşayan bir Muğlalıyım. Bu yüzden buradaki çocuklara bu eğitimi vermek benim için ekstra önemli. Biz çocuklarla önce müziği anlayarak başladık. Ses nedir, nasıl oluşur, eskiden bugüne nasıl geldi sorularını yanıtladık. Bu eğitimi genel olarak oyunlarla süsleyerek müziği daha keyifli hale getirdik. Müzik çocukların kendilerini ifade etmeleri için çok iyi bir yöntem. Biz de eğitim de bunları göz önünde bulundurarak eğitimimizi sonlandırdık.” ifadelerini kullandı.



Çocuklar, son günün hüznü ile kapanış konserinin heyecanını bir arada yaşarken, Müzik Atölyesi'nde neler deneyimlediklerini paylaştı. Öğrenci İrem Aktuğba, “Atölyede notaları öğrendik, ritim çalışması yaptık, piyano çaldık. Küçüklüğümden beri müziği çok seviyorum.” dedi.



Piyano çalmayı çok seven Öğrenci Hamdi Emir Aydın, “Müzik Atölyesi’nde en baştan eğitimlere başladık. Piyanoyu çok seviyorum, küçükken org çalmaya çalışıyordum. Şimdi de piyano çalmayı geliştirdim. İstesem 24 saat çalabilirim.” şeklinde konuştu.