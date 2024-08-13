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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Zurnazen Festivali 26 Ağustos’ta Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Zurnazen Festivali 26 Ağustos’ta Başlıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, dünyada ve Türkiye’de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşuyor. 26 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum’da başlayacak olan festival, dört gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarıyla renklenecek ve 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de sona erecek.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin açılışı, 26 Ağustos 2024 günü Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ve ünlü sanatçı Kubat sanatseverlerle buluşacak. Festivalin ikinci günü 27 Ağustos 2024 tarihinde Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın katılımı ile yapılacak.

Zurnazen Festivali’nin üçüncü günü 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta yapılacak ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray Milas’ta performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş’in sahnesiyle gerçekleşecek.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin zengin programı ve sanatçı kadrosuyla bu yılda vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Uluslararası Zurnazen Festivali’nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı yapacak. Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği festivale bu yıl Bulgaristan’dan 2 Tayvan’dan 1 olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katılacak.

 Başkan Aras; “Zurna Festivalimizde melodiler farklı olsa da müziğin evrensel gücü Muğla’da yankılanacak”

 Türk gelenek ve göreneklerinde zurnanın önemli bir yeri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla kültürel değerlerini yaşattıklarını söyledi.

 Başkan Aras; “Zurna sadece ülkemizde değil dünyanın birçok farklı ülkesinde bilinen, kullanılan bir çalgı. Türk kültüründe önemli bir yeri olan zurna hayatımızın her evresinde bizlere eşlik eden bir değerimiz. Uluslararası Zurna Festivali ile Muğla tüm zurna sanatçılarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Melodiler farklı olsa da müziğin evrensel gücü Muğla’da yankılanıyor. Kültür ve sanatın şehri Muğla bu tür etkinliklerle Dünya Kenti Muğla vizyonumuza emin adımlarla yürüyor. 9.Uluslararası Zurna Festivali’mize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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