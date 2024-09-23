  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için çorba hizmeti başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için çorba hizmeti başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için çorba hizmeti başladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için 2024-2025 Eğitim öğretim yılında çorba ikram hizmetine Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde başladı.

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için birçok proje hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikram hizmeti 2024-2025 Eğitim- Öğretim yılında Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada başladı. Sabah, öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 283 bin 250 kişilik çorba dağıtımı yaptı. Haftanın beş günü öğrencilere farklı çorbalar ikram ediliyor. Bu çorbalar ezogelin, tarhana, domates, tutmaç, yüksük, kremalı tavuk, kremalı sebze ve mantar çorbası.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar
Transparan Hadise baş döndürdü Transparan Hadise baş döndürdü Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı ABD'den Türkiye'ye F-35 için yeni şart: ''S-400'ler İncirlik'te tutulsun'' ABD'den Türkiye'ye F-35 için yeni şart: ''S-400'ler İncirlik'te tutulsun''