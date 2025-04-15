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Muğla Büyükşehir, Çocuk Hakları Panoları İle Farkındalık Oluşturuyor

Muğla Büyükşehir, Çocuk Hakları Panoları İle Farkındalık Oluşturuyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların haklarını öğrenerek bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla 7 ilçede Çocuk Hakları Panoları ve Çocuk Hakları Köşeleri projesini hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların haklarını öğrenerek bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Çocuk Hakları Panoları ve Köşeleri Oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede “Haklarımızı Öğrenelim Birlikte Büyüyelim” sloganı ile Çocuk Hakları Panoları ile Çocuk Hakları Köşeleri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Panoları ve Çocuk Hakları Köşeleri ile çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit şartlarda büyümelerine destek olmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 7 farklı ilçede yer alan 15 parkta Çocuk Hakları Panoları yerleştirildi. Bu proje sayesinde çocuklar, parklarda eğlenirken haklarını öğrenme fırsatı buluyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesinde Geçen 12 Maddeye Yer Verildi

Çocuk Hakları Panolarında; Çocuk Hakları Sözleşmesinde geçen maddeler arasından çocukların kolay öğrenebileceği 12 maddeye yer verildi. 18 yaşına kadar bireyin bir çocuk olduğu, sağlık, zararlı maddelerden korunma, eşitlik, beslenme, oyun oynama, düşüncelerini özgürce ifade etme, tehlikelerden korunma, temiz çevrede yaşama, barınma, eğitim ve yaşama hakkı gibi maddelere yer verildi.

Çocukların Vakit Geçirirken Haklarını Öğrenmeleri Amaçlanıyor

Projeyle çocukların parkta keyifli vakit geçirirken haklarını öğrenmeleri ve bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Çocuklar ve aileleri, oyun parklarında yer alan Çocuk Hakları Köşeleri’ni ziyaret ederek bu deneyime ortak oluyor. Menteşe, Yatağan, Ula, Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde içerisinde oyun grubu olan 15 parkta yoğun ilgi gören Çocuk Hakları Köşeleri tüm çocukları bekliyor.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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