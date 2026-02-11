  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Çöpten 851 Milyon TL’lik Elektrik Üretti

Muğla Büyükşehir Çöpten 851 Milyon TL’lik Elektrik Üretti

Muğla Büyükşehir Çöpten 851 Milyon TL’lik Elektrik Üretti
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’ne kurduğu biyokütle enerji santralleri ile bugüne kadar piyasa değeri 851 Milyon TL olan elektrik üreterek çevreyi ve bütçesini korudu.

Muğla il genelinde Menteşe, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas’ta hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde kurulu biyokütle enerji santralleri bugüne kadar 309 Milyon 901 Bin 273 KW elektrik üreterek 851 milyon TL tasarruf sağladı. Ayrıca atıkların doğal olarak parçalanmasıyla açığa çıkan 153 milyon 790 bin 341 metreküp metan gazı, elektrik üretiminde değerlendirilerek hem enerji ekonomisine katkı sağladı hem de çevreyi tehdit eden sera gazı salınımının önüne geçildi.

1 Milyon 239 Bin 605 Hanenin 1 Aylık Elektrik Üretimi Çöpten

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin biyokütle tesisleri sayesinde hem yenilenebilir enerji üretimi destekleniyor hem de vahşi depolama alanlarında atmosfere karışabilecek metan gazı kontrollü şekilde bertaraf ediliyor. Uzmanlara göre karbondioksite göre 25 kat daha fazla ısınma etkisine sahip olan metan gazının enerjiye dönüştürülmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar biyokütle enerji tesislerinden toplam 309 Milyon 901 bin 273 kW elektrik üretimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nin bu üretimi yaklaşık 1 Milyon 239 bin 605 hanenin 1 aylık elektrik üretimine karşılık geliyor.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Milas’ta hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde 4 Milyon 395 bin 105 ton atık bertaraf edilmesi sonucu oluşan metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Tesisler üretilen elektrik enerjisini elektrik alt yapısına vererek vatandaşın evlerinde ve işyerlerinde kullanıldığı elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyor.

Başkan Aras: “Muğlamızın Atıklarını Enerjiye Dönüştürerek Çevremizi Ve Bütçemizi Koruyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çevreye yapılan her yatırımın geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi ve modern katı atık tesisleri sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de çöpten elektrik üretilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını belirtti.

Başkan Aras; “Her gün vatandaşlarımız düzenli olarak belirli saatlerde çöplerini dışarı çıkarıyor ve ilçe belediyelerimizin ekipleri bu çöpleri Katı Atık Düzenli depolama tesislerimize getiriyor. Burada geri dönüşüm olarak ayrıştırılan çöplerden tesislerimize kurduğumuz biyokütle enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretiliyor. Muğla’mızın atıklarını enerjiye dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de bütçemize ciddi bir katkı sağlıyoruz. Metan gazının atmosfere karışmasını engellemek, iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir adımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırmaya, doğamızı korurken aynı zamanda katma değer üretmeye devam edeceğiz.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti Erdoğan açıkladı: Deprem konutları için ödeme planı belli oldu Erdoğan açıkladı: Deprem konutları için ödeme planı belli oldu Uber yolcusu tecavüze uğradı! Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek! Uber yolcusu tecavüze uğradı! Dev firma tam 371 milyon TL tazminat ödeyecek! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağmur, kar ve fırtına devam edecek! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Kadın sürücü yolu kapatıp dans etmişti! Gerçek ortaya çıktı Kadın sürücü yolu kapatıp dans etmişti! Gerçek ortaya çıktı Üç ülkede okullara peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var Üç ülkede okullara peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi! Uyuşturucu operasyonunda skandal: Polis ve avukatı, şüpheliler ele verdi!
CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu! Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tahliye kararı! Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tahliye kararı! ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! ''Birini bıçaklamam lazım'' deyip evden çıktı; dehşet saçtı! ''Birini bıçaklamam lazım'' deyip evden çıktı; dehşet saçtı! Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi