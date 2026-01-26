  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı Verilerine Göre Mali Disiplini Koruyan Belediyeler Arasında

Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı Verilerine Göre Mali Disiplini Koruyan Belediyeler Arasında

Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı Verilerine Göre Mali Disiplini Koruyan Belediyeler Arasında
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı belediyelere ilişkin resmi bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin özkaynak yönetiminde ve mali disiplin anlayışında Türkiye genelinde öne çıkan belediyeler arasında yer aldığını ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gelir-gider dengesini koruyan ve mali disiplini önceleyen yönetim anlayışını net biçimde ortaya koydu. Verilere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55’lik bütçe gerçekleşme oranıyla, özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir biçimde yöneten belediyeler arasında yer aldı.

Aynı tabloda yer alan diğer illerin verileri de belediyelerin mali performanslarına ilişkin önemli göstergeler sunuyor.  Kilis, yüzde 127 oranıyla bütçe gerçekleşme oranı en yüksek il olarak ilk sırada yer aldı.  Kilis’i yüzde 122,88 ile Denizli ve yüzde 121,66 ile Kars izledi. Samsun, yüzde 118,99’luk oranıyla mali disiplini güçlü iller arasında yer alırken; Niğde, Kütahya ve Osmaniye de yüzde 117’nin üzerindeki bütçe gerçekleşme oranlarıyla dikkat çekti.

Genel değerlendirmede, Muğla’nın da aralarında bulunduğu bu illerin, belediyecilikte kontrollü bütçe yönetimi, özkaynak temelli finansman ve mali disiplin ilkelerini başarıyla uyguladığı görülüyor.

Uluslararası Değerlendirme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Disiplinini Teyit Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısına ilişkin göstergeler, uluslararası değerlendirmelerle de destekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni 12’nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan “AAA” ile değerlendirdi.

Fitch Ratings tarafından verilen bu not, belediyenin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksekliğini ortaya koyuyor. Ayrıca Fitch, belediyenin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni “bbb(+)” seviyesinde değerlendirerek Türkiye’de ilk sıraya yerleştirdi.

Başkan Aras: “Bütçe Dengesini Koruyan Bir Yönetim Anlayışıyla Hareket Ediyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mali disiplinin yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

 Başkan Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Büyükşehrin mali yapısının sürdürülebilir biçimde korunmasına ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine imkân sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu!
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu