  4. Muğla Büyükşehir ile Datça’nın yolları ''kaymak'' gibi oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça genelinde başlattığı yol çalışmaları kapsamında bugüne kadar Merkez Mahallesi’nde 13 kilometre sıcak asfalt serimi ve 7 kilometre yağmursuyu hattını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol, altyapı ve üstyapı alanlarında toplam 300 milyon TL’lik yatırım programının çalışmaları etap etap devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 53 kilometre uzunluğundaki yol ağında; zemin iyileştirme çalışmaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Datça Merkez’de Çalışmalarda Sona Yaklaşıldı

Datça Merkez’de yürütülen çalışmalar kapsamında 15 kilometre uzunluğundaki yollarda mevcut asfalt sökümü tamamlanırken, sıcak asfalt serimi devam ediyor. Bugüne kadar toplam 13 kilometre sıcak asfalt serimi ile 7 kilometre yağmursuyu hattı imalatı tamamlandı.

Vatandaşlar Yol Çalışmasından Memnun

Karaköy sakinlerinden Emin Özdemir, “Yollarımızın yenilenmesinden çok memnunuz. Ahmet Başkanımız sağ olsun bu sorunumuzla yakından ilgilendi. Köy yollarımız artık çok daha konforlu hale geldi.” diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Sabahattin Aydın da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yollarımız adeta kaymak gibi oldu. Önceden çok fazla çukur vardı, şimdi ise daha modern ve güvenli bir hale kavuştu.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Hayta: “Ahmet Başkanımız Hiçbir Talebimizi Geri Çevirmiyor”

Datça Karaköy Mahalle Muhtarı Halil Hayta, mahallelerin taleplerine önem veren bir belediye başkanıyla çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sekiz yıl önce Datça’da ilk sıcak asfalt Karaköy’de yapılmıştı. Bugün de Ahmet Başkanımızın desteğiyle bozulan asfalt yolumuz yeniden yapılıyor. Yapılan yenileme çalışmalarından köylümüz büyük memnuniyet duyuyor. Ahmet Başkanımız, ilettiğimiz hiçbir talebi geri çevirmedi, her zaman çözüm üretti. Kendisine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Muhtar Çevik: “Yollarımız Daha Güvenli Hale Geldi”

Eski Datça Mahallesi ve Datça Muhtarlar Derneği Başkanı Rıdvan Çevik ise ilçede gerçekleştirilen yatırımlardan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Ahmet Başkanımızın Datça’da yaptığı çalışmaları yerinde ve çok değerli buluyoruz. Yollarımızla ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı, birçok sokağımız çukurlarla doluydu. Yapılan çalışmalar sayesinde yollarımız daha güvenli hale geldi. Asfalt olmayan ara sokaklarımıza bile asfalt döküldü. Büyükşehir Belediyemize ve Ahmet Başkanımıza bu yatırımlar için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Datça’da Yaşam Kalitesini Artıran Dönüşümü Sürdürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan yatırımların ilçede yaşam kalitesini artıran önemli bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu belirtti.

Başkan Aras, “Muğla’mızın her köşesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Datça’da yürüttüğümüz bu çalışmalar yaşam kalitesini artıran, mahallelerimizi daha modern ve erişilebilir hale getiren dönüşümün önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Muğla’mızın her ilçesinde eşit ve nitelikli hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

