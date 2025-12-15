  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Kışla Parkı’nı Yeniliyor

Muğla Büyükşehir Kışla Parkı’nı Yeniliyor

Muğla Büyükşehir Kışla Parkı’nı Yeniliyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde yer alan Kışla Parkı’nda kapsamlı yenileme projesini hayata geçiriyor. Toplam 26 bin 280 metrekare alan üzerinde uygulanacak proje, kentin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Yenileme çalışmalarıyla birlikte Kışla Belediye Parkı, yalnızca Orhaniye Mahallesi’ne değil, Menteşe genelinde ve kent merkezinde yaşayan tüm vatandaşlara hitap eden büyük bir sosyal yaşam alanı olarak yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında; çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek masal evleri, modern çocuk oyun grupları, spor alanları, dinlenme ve piknik alanları, geniş serbest etkinlik alanı ile konforlu yürüyüş yolları yer alacak.

Kışla Park; her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği, sosyal ve çevresel açıdan cazibe merkezi niteliği taşıyan bir alan olarak kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Proje tamamlandığında Kışla Parkı; huzur, eğlence ve etkinlik olanaklarını bir arada sunan modern bir kent parkı olarak hizmet verecek.

Başkan Aras: “Kışla Parkı Sosyal Yaşamına Önemli Bir Katkı Sunacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kışla Parkı Yenileme Projesi’ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentte yaşam kalitesini artıran projelere öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, “Menteşe’mizin merkezinde yer alan Kışla Parkı’nı, her yaştan vatandaşımızın güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği, doğayla iç içe modern bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun ve masal alanları, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor ve etkinlik alanlarıyla Kışla Parkı, kentimizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacak. ” dedi.

Başkan Aras açıklamasında ayrıca, “Muğla’yı daha yeşil, daha yaşanabilir ve sosyal donatı alanları güçlü bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 26 bin metrekarelik alanı kapsayan bu proje ile sadece bir park yenilemiyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin nefes alabileceği, bir araya gelebileceği güçlü bir kamusal alan oluşturuyoruz. Kışla Parkı Yenileme Projesi’ni en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Ortaokulda skandal görüntü: Öğrenciye müdür şiddeti kamerada! Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Bahis soruşturmasına adı karışan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan ünlü ismin oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı! Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan ünlü ismin oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı! Meclis'teki tacizler 2018 yılında mı başladı? TBMM'den skandal iddiaya yanıt Meclis'teki tacizler 2018 yılında mı başladı? TBMM'den skandal iddiaya yanıt Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf! Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf! ''Teşhircilik'' suçundan yargılanan Manifest grubuna hapis cezası ''Teşhircilik'' suçundan yargılanan Manifest grubuna hapis cezası Ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü Ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü Müge Anlı'da kan donduran iddia: 4 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü Müge Anlı'da kan donduran iddia: 4 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü
Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar F-16'lar havalandı, hava sahamıza yaklaşan bir İHA düşürüldü! F-16'lar havalandı, hava sahamıza yaklaşan bir İHA düşürüldü! Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan dizisi için harekete geçildi Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı TBMM'de İYİ Partili isim bebek katili Öcalan'a ''şerefsiz'' dedi, Meclis bir karıştı! TBMM'de İYİ Partili isim bebek katili Öcalan'a ''şerefsiz'' dedi, Meclis bir karıştı! 22 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Beyaz Show'un yeni bölümünden ilk tanıtım geldi! 22 yıl boyunca ekranlara damgasını vuran Beyaz Show'un yeni bölümünden ilk tanıtım geldi! Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü