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Muğla Büyükşehir Konservatuvarı Öğrencilerinden Bale Festivalinde Büyük Başarı

Muğla Büyükşehir Konservatuvarı Öğrencilerinden Bale Festivalinde Büyük Başarı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Bosphorus International Ballet Festival 2025’te büyük bir başarıya imza atarak ikincilik ve altıncılık elde etti.

28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul MKM Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve uluslararası düzeyde 200 genç yeteneğin sahne aldığı festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri de katılım sağladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Bosphorus International Ballet Festival 2025’te Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü 8. sınıf öğrencisi Umay Defne Güven ikincilik, 7. sınıf öğrencisi Ece Yağmur Cengiz ise altıncılık derecesi elde ederek Muğla’yı gururlandırdı.

Başkan Aras; “Ülkemizin Geleceğini Emanet Edeceğimiz Başarılı Gençler Yetişmesini Aracılık Etmeye Devam Edeceğiz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Büyükşehir bünyesindeki sporcuların elde ettiği başarıların ardından sanat alanında da öğrencilerin önemli dereceler kazanmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kültür, sanat, turizm ve tarımın şehri Muğla’mızda yetişen başarılı sporcularımız, bale öğrencilerimiz bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu yıl İstanbul’da altıncısı düzenlenen Bale festivalinde Büyükşehir Konservatuvarı öğrencilerimiz de sahne aldı. Festivalde göstermiş oldukları performansla dereceye girdiler ve bizleri gururlandırdılar. Uluslararası bir festivalde bizleri gururlandıran bale öğrencilerimize, onların bugünleri gelmesini sağlayan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kültür kenti Muğla’mızda sanata, spora destek olmaya, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz başarılı gençlerin yetişmesine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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