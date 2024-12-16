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Muğla Büyükşehir Konservatuvarı ‘Psikolog’ Adlı Tiyatro Oyununu Sahneledi

Muğla Büyükşehir Konservatuvarı ‘Psikolog’ Adlı Tiyatro Oyununu Sahneledi
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Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Psikolog adlı oyunu sahneledi. Dram türündeki Psikolog oyununa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

 Kültür ve sanatın buluşma noktası Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Kentin sosyal yaşamını renklendiren bu etkinlikler, her yaştan vatandaşın ilgisini çekerken kültürel değerlerin korunmasına ve sanatın yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları Utkan Özüpak’ın yazıp yönettiği ‘Psikolog’ adlı oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Psikolog Oyunu İzleyicilerden Tam Not Aldı

Psikolog oyunu ruhsal durumları ile ilgili psikoloğa giden beş hastaya aynı gün aynı saatte randevu verilmesi üzerine hastaların kendilerini bir anda terapi ortamında bulmasını ve toplumun değer yargılarını, birbirleriyle olan samimiyetlerine eleştirisel biçimde ele alıyor. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen dram türündeki oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Salonu dolduran sanatseverler oyunculara alkışlarla teşekkür etti.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde de  Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi ve Haydi Karına Koş isimli etkinlikleri izleyiciler ile buluşturacak.

                                                                                    

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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