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Muğla Büyükşehir Konservatuvarı’ndan Yıl Sonu Konseri

Muğla Büyükşehir Konservatuvarı’ndan Yıl Sonu Konseri
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Yıl Sonu Konseri düzenledi.

Kültür ve sanatın buluşma noktası Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü öğrencileri, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları seçkin eserleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde düzenlenen Yıl Sonu Konseri ile sanatseverlerle buluşturdu.

Erhan İşseveroğulları’nın yönettiği konserde öğrenciler, performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan konser, sanat dolu bir akşam yaşattı.

Başkan Aras: “Kentimizin Kültür ve Sanat Alanında Gelişimini Sağlamak İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sanat, sadece estetik bir faaliyet değil; aynı zamanda toplumun ruhunu besleyen, birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli unsurlardan biridir.

Muğla’nın sahip olduğu zengin kültürel mirası koruyup geliştirmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, her yaştan sanatseverin hayatına dokunacak projeler üretiyor, sanatın hayatın her alanına nüfuz etmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Muğlamızı, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sanatın ve kültürün de başkenti haline getirmek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Sanatla büyüyen, kültürle güçlenen bir Muğla için projeler üretmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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