Muğla Büyükşehir Köyceğiz’de Selden Etkilenen Üreticilerin Yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinden etkilenen üreticilere destek olurken, zarar gören tarım alanlarında hem destek hem de altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla genelinde 10-13 Şubat tarihlerinde yaşanan ve 27 Şubat’a kadar aralıklarla devam eden yoğun yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Özellikle Köyceğiz ilçesinde domates, biber ve çilek üretimi yapılan seralar sular altında kalırken, taşkınlar nedeniyle narenciye bahçeleri zarar gördü.

Büyükşehir Ekipleri Sahada

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri afetin hemen ardından sahaya inerek zarar tespit çalışmalarını başlattı. Üreticilerin zarar durumları yerinde incelenirken, sel sonrası üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla üreticilere teknik bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 33 üreticiye toplam 140 dekar alanda kullanılmak üzere bitki besleme kiti (sıvı gübre) desteği sağladı. Yapılan destekle üreticilerin üretimden kopmaması ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sulama Kanalları Temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi sel nedeniyle Köyceğiz ve Kavakarası mahalleleri arasında birikinti ve molozlarla dolarak tıkanan sulama kanallarında da temizlik çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi yeniden sulama imkânına kavuşacak. Böylece yaklaşan sulama sezonuna altyapı açısından hazırlık sağlanmış olacak.

Taşkın Riskine Karşı Altyapı Güçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada yaptığı incelemelerde, yağmur sularını dereye ileten ve yol geçişlerinde bulunan bazı büzlerin hacim olarak yetersiz kaldığı tespit edildi. Yol güvenliğini ve tarım arazilerini olumsuz etkileyen bu durumun önüne geçmek amacıyla yetersiz büzler çıkarılarak yerine uygun çap ve kapasitede yeni büzler döşendi.

Kaplan: “Zararlarımızın Tespiti İçin Sahada İncelemeler Yapılıyor ve Gerekli Önlemler Alınıyor”

Kavakarası Mahallesinde seracılık yapan Süleyman Kaplan, “Sel baskınından bu yana başkanlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Zararlarımızın tespiti için sahada incelemeler yapılıyor ve gerekli önlemler alınıyor. Ahmet Başkanımız da olayın yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye gelerek seralarımızda incelemelerde bulundu. Her zaman yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Muhtar Daşgın: “Desteklerinden Dolayı Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

İlk günden bu yana sahada sorunların çözülmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Köyceğiz Mahallesi Muhtarı Arıkan Daşgın, “Sel afetinin hemen ardından Ahmet Başkanımız ve ekipleri bölgemize gelerek çalışmalara başladı. Bazı arazilerimiz su altında kalmıştı; bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ilaç dağıtımı da yapıldı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Muhtar Güleç: “Ekipler Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor”

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Köyceğiz Kavakarası Mahalle Muhtarı Sefa Güleç, “Olayın meydana geldiği ilk günden itibaren Ahmet Aras Başkanımız ve Köyceğiz Belediye Başkanımız Ali Erdoğan yanımızda oldu. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Desteklerinden dolayı başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızdalar.”

Başkan Erdoğan: “Zararların Giderilmesi ve Gerekli Önlemlerin Alınması İçin Çalışmalar Başlatıldı”

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, “Bölgemizde aşırı yağışlar nedeniyle bir sel baskını yaşandı. Bazı tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras da bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan zararların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ekiplerimizle birlikte çalışmalar başlatıldı. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Üreticimizi Asla Yalnız Bırakmayacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üreticimizin yanında olmak sadece bir destek politikası değil, bu kentin geleceğine sahip çıkmaktır. Köyceğiz ilçemizde yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerimiz hızla sahaya inerek zarar tespit çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz üreticilerimizin üretime yeniden devam edebilmesi için gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Tarım, Muğla’nın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bu nedenle üreticilerimizin yaşadığı kayıpların en aza indirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Afetlerin etkisini azaltmak için sadece destek vermekle kalmayacak, aynı zamanda altyapı yatırımlarımızı da güçlendirerek benzer durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üreteceğiz.”