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Muğla Büyükşehir kültür gezilerini başlatıyor

Muğla Büyükşehir kültür gezilerini başlatıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanımaları amacıyla turist rehberleri eşliğinde ‘Menteşe Kültür Gezileri’ni başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerine yaşadıkları şehri daha yakından tanıtmak ve bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerine imkan sağlamak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Büyükşehir Belediyesi ‘Menteşe Kültür Gezileri’ adı altında düzenleyeceği gezilerle, Muğla’nın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek isteyen vatandaşlara rehber eşliğinde turlar sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesiyle tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, birbirinden değerli kültürel miraslara sahip Muğla’da kent sakinlerine, şehirdeki tarihi ve kültürel değerleri daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunulacak. Menteşe Kültür Gezileri kapsamında katılımcılar, şehrin farklı bölgelerinde bulunan antik kalıntılar, camiler, medreseler ve diğer kültürel yapıları rehberler eşliğinde ziyaret edecek. Ayrıca katılımcılara, geziler sırasında ziyaret edilen yapılar hakkında detaylı bilgiler sunulacak; şehirdeki kültürel çeşitlilik ise yerinde gözlemlenebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanımaları amacıyla turist rehberleri eşliğinde ‘Menteşe Kültür Gezileri’ni başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her Cumartesi 20 kişilik gruplarla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki tur düzenlenecek. Tura katılmak isteyenler vatandaşlar 0549 124 4848 numaradan rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aynı turlar ,Perşembe günleri Menteşe Pazarı’nı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirler için de gerçekleştirilecek.

Kurşunlu Cami, Şerefeliler Evi, Yağcılar Hanı, Zahire Pazarı, Arasta, Saat Kulesi, Hacı Kadı Evi (Yörük Obaları), Konakaltı Kültür Merkezi, Şemsi Ana Türbesi, Saburhane Meydanı, Apostol Hanı, Şaraphane, Ağa Bahçesi Konağı.

Muğla Büyükşehir kültür gezilerini başlatıyor - Resim : 2

"Kültürel gezilerimizi Menteşe’de başlatıp tüm ilçelere yayacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların yaşadıkları şehri daha yakından tanıması, kültürel zenginliklerinin farkına varması için kültürel gezileri Menteşe ilçesinde başlattıklarını söyledi ve ilerleyen süreçte diğer ilçelerde de bu projeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

Başkan Aras, "Dünya Kenti Muğlamız sadece tarım, turizm şehri değil sahip olduğu kültürel, tarihi zenginlikleri ile de önemli bir kültür kenti. Alanlarında uzman rehberlerimizle bu şehirde yaşayan ya da ziyaret eden vatandaşlarımıza geçmişten getirdiğiniz zenginliklerimizi anlatacağız. Her gün önünden geçtiğimiz yapıların bugünlere nasıl geldiğini, kimlere ev sahipliğini yaptığını vatandaşlarımıza anlatacağız. Kültürel gezilerimizi Menteşe ile başlatıp önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanımaları amacıyla turist rehberleri eşliğinde ‘Menteşe Kültür Gezileri’ni başlatıyor.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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