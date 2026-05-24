Muğla Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, bayram boyunca kesintisiz hizmet vermek üzere teyakkuz halinde görev yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olası yangın ve acil durumlara karşı 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ekipleri ise vatandaşların bayramı güven içerisinde geçirebilmesi için denetim ve kontrollerine devam edecek.

Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini iletebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de bayram boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Muğlalılar, 444 48 01 numaralı çağrı merkezi hattından taleplerini iletebilecek.

Sağlık Ekipleri Bayramda Görev Başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri de bayram süresince vatandaşların yanında olacak. Evde bakım hizmeti kapsamında hasta, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek. Hasta Nakil araçları ile vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sağlık kuruluşlarına ulaşım desteği sağlanacak.

Mezarlıklarda Bayram Öncesi Kapsamlı Çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram öncesinde il genelinde kapsamlı çevre temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Muğla’nın 13 ilçesinde bulunan 1446 mezarlık alanında temizlik, bakım, onarım ve yabani ot ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Bayram ziyaretleri öncesinde yapılan çalışmalarla mezarlık alanları daha düzenli ve ziyaret edilebilir hale getirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca tüm birimleriyle vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

