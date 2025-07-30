  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Menteşe’de 17,5 Milyonluk Yol Yatırımına Başladı

Muğla Büyükşehir Menteşe’de 17,5 Milyonluk Yol Yatırımına Başladı

Muğla Büyükşehir Menteşe’de 17,5 Milyonluk Yol Yatırımına Başladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde şehir içi yollarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarıyla güvenli ve konforlu ulaşımı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında 17 milyon 500 bin liralık yatırımla, il merkezinde en fazla yoğunluğun yaşandığı, kullanım ömrünü tamamlayan yollar yenileniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve kentin ulaşım altyapısına uzun vadeli katkılar sağlayacak yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde araç yoğunluğu nedeni ile kullanım ömrünü tamamlamış cadde ve bulvarlarda asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

17,5 Milyon Liralık Yol Yatırımının Çalışmaları Başladı

Toplam 17 milyon 500 bin liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Zihni Derin Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Recai Güreli Caddesi’nde mevcut asfalt kaplamalar tamamen sökülerek yerlerine yeni sıcak asfalt kaplamaları uygulanacak.

İnşaat Mühendisi Aydın: “Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe ilçemizde asfalt yenileme çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız kapsamında 17 milyon 500 bin liralık yatırımla; kullanım ömrünü tamamlamış mevcut kaplamalarımızın sökümünü ve yeni sıcak asfalt kaplamalarını yapacağız.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kulandı.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Köşesine Eşit ve Güvenli Ulaşım Hizmeti Sunmak Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent merkezlerinden en uzak kırsal mahalleye kadar yol yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz, Muğla’nın her noktasına eşit, çağdaş ve güvenli ulaşım olanakları sunmak. Bu doğrultuda sadece merkezde değil, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın da konforlu ve güvenli yollarla kent yaşamına daha kolay katılmasını sağlıyoruz. Bodrum, Fethiye, Milas gibi turistik ilçelerimizde de yol yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Muğla’yı yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yaşam kalitesiyle de örnek bir kent haline getirmek.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Turizm cennetimizde skandal görüntüler: Öldüresiye linç girişimi kamerada! Turizm cennetimizde skandal görüntüler: Öldüresiye linç girişimi kamerada! Güzel oyuncu cesur yaz tatili pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Güzel oyuncu cesur yaz tatili pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Halk otobüsünde sapık var! Mide bulandıran taciz kamerada! Halk otobüsünde sapık var! Mide bulandıran taciz kamerada! Hava durumu raporundan müjde geldi: Yağmur geliyor, günlerce sürecek! Hava durumu raporundan müjde geldi: Yağmur geliyor, günlerce sürecek! DEM Parti ''Terörsüz Türkiye''den rahatsız oldu, MHP de kabul etti, sürecin adı değişti! DEM Parti ''Terörsüz Türkiye''den rahatsız oldu, MHP de kabul etti, sürecin adı değişti! Sigarada zam yağmuru devam ediyor: Artık 100 TL! Sigarada zam yağmuru devam ediyor: Artık 100 TL! Uzman isim açıkladı: Rusya'daki 8,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi etkiler mi ? Uzman isim açıkladı: Rusya'daki 8,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi etkiler mi ? Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem: Tüm dünya alarma geçti, tsunami dalgaları kamerada! Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem: Tüm dünya alarma geçti, tsunami dalgaları kamerada! Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i yaz tatili pozlarıyla herkesi şaşırttı Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i yaz tatili pozlarıyla herkesi şaşırttı Yıllar sonra ortaya çıkan Emret Komutanım'ın Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar yeni mesleği ile şaşırttı Yıllar sonra ortaya çıkan Emret Komutanım'ın Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar yeni mesleği ile şaşırttı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 8,8 büyüklüğündeki dev deprem için Türkiye'yi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 8,8 büyüklüğündeki dev deprem için Türkiye'yi uyardı Kent Lokantası’na saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü Kent Lokantası’na saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü Beyaz TV'nin kadın muhabirinin yangın yerinden paylaşımına tepki yağdı Beyaz TV'nin kadın muhabirinin yangın yerinden paylaşımına tepki yağdı 60 yaşına merdiven dayayan Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vermesini tatil pozlarıyla kutladı 60 yaşına merdiven dayayan Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vermesini tatil pozlarıyla kutladı Yazar Cem Küçük'ün babası ölü olarak bulundu Yazar Cem Küçük'ün babası ölü olarak bulundu Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen Osimhen transferinde büyülk bomba patladı! Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen Osimhen transferinde büyülk bomba patladı! 8,8 büyüklüğündeki depreme ameliyatta yakalanan doktorların soğukkanlılığı kamerada 8,8 büyüklüğündeki depreme ameliyatta yakalanan doktorların soğukkanlılığı kamerada ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen ve yükselen otomobiller belli oldu ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen ve yükselen otomobiller belli oldu Milyonların beklediği ÖTV'siz araç alımının önünü açan hurda araç teklifi TBMM'de Milyonların beklediği ÖTV'siz araç alımının önünü açan hurda araç teklifi TBMM'de Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!